Una maglietta goliardica per il tecnico acclamato in Piazza Azzarita. Per i tifosi biancoblù ormai Caja è un ’santo’: "Questo gruppo può arrivare ad alto livello» La nuova Fortitudo di Attilio Caja vince con una prestazione convincente. Il coach esalta l'impatto iniziale ma sottolinea la necessità di migliorare per raggiungere l'eccellenza.