Urlo Sabatini La Fortitudo rompe il ghiaccio

FORTITUDO

80

ORZINUOVI

75

FLATS SERVICE : Fantinelli 10, Bolpin 10, Mian 4, Gabriel 19, Freeman 22, Sabatini 10, Panni 3, Battistini 2, Cusin, Giordano, Bonfilgioli, Braccio ne. All. Cagnardi.

GRUPPO MASCIO ORZINUOVI: Vencato 3, Devoe 14, Costi 8, Williams 12, Guariglia 10, Bertini 2, Bogliardi 2, Moretti 10, Pepe 14, Loro ne. All. Ciani.

Arbitri: Radaelli, Cappello, Fiore.

Note: parziali 25-23, 44-45, 64-68. Tiri da due: Fortitudo 23/32; Orzinuovi 22/35. Tiri da tre: 8/26; 6/22. Tiri liberi: 10/12; 13/19. Rimbalzi: 29; 30.

Primo squillo in campionato per la Fortitudo. Nel recupero della seconda giornata la formazione di Devis Cagnardi batte un’ostica Orzinuovi al termine di una gara rimasta in bilico fino alla fine. Dopo le due sfide esterne con MIlano e Rimini, alla prima uscita al PalaDozza, la Effe si trova di fronte l’avversaria battuta 97-91 a Livorno nella finale di Supercoppa.

Inizio punto a punto con Freeman a fare la voce grossa con 8 punti di fila per i bolognesi. Si accende, finalmente, Gabriel schiacciata al volo e tripla per il 17-10 che al 5’ costringono Ciani a chiedere tempo.

La Effe tocca il +8 sul 22-14, poi si spegne. I lombardi ne approfittano e con un parziale di 0-8 si portano avanti 25-29 a inizio seconda frazione. La Flats Service torna avanti a metà seconda frazione di gioco con le triple di Gabriel che va ancora a corrente alternata e poi Bolpin valgono 38-35, ma all’intervallo è Orzinuovi avanti.

Alla ripresa del gioco la sfida sembra in mano agli ospiti che piazzano un parziale di 5-16 portandosi avanti 53-63. Si alzano i toni della contesa in un PalaDozza, che spinge la Effe verso la rimonta, centrata al 35’ sul 70-70, grazie a Sabatini, Fantinelli e al solito Freeman.

La sfida si decide negli ultimi 5’. Gabriel riporta avanti la Effe che tocca il +6 sul 79-73 al 39’ sulla decisiva tripla di Sabatini. Nel finale la Effe tiene in mano la sfida e si impone, regalandosi il primo sorriso del campionato.

Sabato sera Fantinelli e compagni tornano di nuovo in campo, con un’altra brutta gatta da pelare, visto che ad attenderli al PalaRadi di Cremona ci sarà la Juvi dell’ex Morbillo, squadra rivelazione di questo avvio.