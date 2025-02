Vencato dà la carica alla Fortitudo: "È la via giusta, continuiamo così"

E’ una Fortitudo pronta per la battaglia del PalaPentassuglia quella che quest’oggi è in partenza per Brindisi dove, domani alle 20,45 (con diretta su Raisport) affronterà la Valtur. I biancoblù non fanno registrare nessun problema di formazione, con coach Attilio Caja che avrà l’organico a disposizione dovendo decidere chi, tra Battistini e Menalo, dirottare in tribuna.

In campo ci sarà, protagonista nelle ultime sfide biancoblù, Luca Vencato, intervistato alla vigilia della trasferta pugliese da Canale 88. "Siamo contenti del lavoro che stiamo facendo – sottolinea il playmaker andato vicino con 10 punti, 11 rimbalzi e 7 assist alla tripla doppia con vigevano –. L’impegno settimanale sta dando i propri frutti, siamo contenti, ma non vogliamo fermarci qui e lavoreremo ancora in vista delle prossime sfide".

Un’occhiata al presente e uno alla prossima sfida. "Con Vigevano non è stata una vittoria facile, ma sarà spesso così contro squadre che hanno obiettivi da raggiungere. Noi eravamo reduci da una settimana tosta, la stanchezza si è fatta sentire, ma siamo stati bravi a prenderci il successo. Adesso affrontiamo Brindisi, squadra fortissima, che punta alla promozione ed ha recentemente cambiato assetto. Sarà una sfida bella da vedere e da giocare che cercheremo di vincere per allungare la nostra striscia di successi".

Sette vittorie di fila in questo 2025, 12 su 14 con Caja in panchina, non facile in un campionato così. "E’ forse la serie A2 più bella degli ultimi 20 anni – conferma Vencato – ogni sfida è avvincente, il livello è alto, ci sono tante squadre di qualità e questo rende le partite più belle da vedere anche per il pubblico. Come mi trovo in Fortitudo? E’ tutto bello, atmosfera pazzesca, indescrivibile. In campo lavoriamo duro, abbiamo un obiettivo da raggiungere e tutti vogliamo fare qualcosa in più. Come sono fuori dal campo? Una persona semplice, tranquilla, mi stare in famiglia, con la mia ragazza e il mio cane e andare al cinema".

Intanto per la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha confermato l’ordinanza assunta dal Tar Emilia Romagna del 18 settembre, di rigetto della domanda cautelare presentata dal presidente di Trapani Valerio Antonini, in merito al provvedimento di Daspo emesso nei suoi confronti a seguito degli episodi al PalaDozza in occasione della finale playoff della scorsa stagione tra la Fortitudo e Trapani.

L’Organo di appello ha respinto il ricorso avverso il provvedimento interdittivo, condannando Antonini al pagamento delle spese di giustizia in favore dell’amministrazione.