Verso la Coppa Italia: la Fortitudo di Caja è al gran completo

Dopo una giornata supplementare di riposo, la Fortitudo ha ripreso ieri gli allenamenti in vista della Final Four di Coppa Italia in programma sabato e domenica a Roma. Nella semifinale di sabato, in programma alle 20,45, la formazione di Attilio Caja affronterà l’ambiziosa Trapani, mentre nell’altra gara Forlì se la vedrà con Cantù, con le vincenti che si sfideranno poi domenica nella finalissima che assegna il secondo titolo della stagione, dopo la Coppa di Lega già nella bacheca di Trapani.

Per il weekend nella Capitale, coach Caja dovrebbe avere a disposizione tutti gli effettivi, anche se c’è da gestire qualche acciacco di lunga o di recente data. Sta bene anche capitan Matteo Fantinelli che già domenica era stato il migliore di una Effe che è andata a corrente alternata, con 25’ di ottimo livello e 15’ da dimenticare.

Intanto, mentre il mercato degli italiani è ancora cristallizzato senza proporre interessanti alternative né per la Fortitudo né per i suoi competitor, chi si è mossa è stata Udine su quello straniero. La formazione friulana, seconda in classifica, ha firmato Jalen Cannon, ala-centro nella scorsa stagione per la prima parte alla Vanoli Cremona e già protagonista negli passati a Tortona. Nettuno Bologna Uno, infine, sarà la radio ufficiale della final four di Coppa Italia.

Filippo Mazzoni