Fortitudo domenica in campo a Vigevano

Bologna, 2 marzo 2024 – La Fortitudo torna in campo e lo fa per affrontare, nella quarta giornata della fase ad orologio, Vigevano. Domani sera nel posticipo delle 21, la formazione di Attilio Caja è attesa da un confronto importante per riprendere il proprio passo e per lasciarsi alle spalle sosta e sconfitta di Casale Monferrato. La sosta per le nazionali dello scorso weekend è servita a recuperare energie fisiche e mentali e si spera per recuperare, anche se si saprà definitivamente solo domani alla vigilia della sfida anche capitan Matteo Fantinelli, infortunatosi con Cremona e costretto a saltare la sfida contro la Novipiù due settimane fa. Al PalaElachem, campo da sempre caldo, sarà battaglia per la Effe.

“Abbiamo recuperato un po' di acciacchi, abbiamo lavorato bene, anche se non ci sono state partite, con allenamenti tosti – ha confermato nei giorni scorsi Alessandro Panni - Abbiamo ricaricato, ma mettendo anche un po' di benzina. Ci aspetta una nuova partita in trasferta per rifarci, dopo il brutto secondo tempo di Casale Monferrato. Sappiamo che Vigevano è squadra forte e insidiosa, perdipiù reduce dalla vittoria su un parquet difficile come quello di Verona. Vogliamo dare il massimo nelle prossime 8 partite della fase a orologio. Poi i playoff saranno un campionato a parte. Tutti entriamo sempre in campo per il bene comune, per aiutare la squadra, il collettivo sarà sempre l'unica cosa che conta. Il clima è sempre molto positivo, quest'anno le cose sono molto ben strutturate e c'è un allenatore come Caja, che ha 30 anni di esperienza in Serie A. E la nuova proprietà è molto presente”.

Di fronte la Fortitudo si troverà una Vigevano, in piena corsa per la salvezza e reduce dalla bella vittoria di una settimana fa a Verona. “Il livello si sta alzando giornata dopo giornata. Dopo Verona, il calendario ci propone un'altra avversaria dalla storia importante, sarà sicuramente un'altra sfida stimolante – conferma Michele Peroni giocatore dei padroni di casa - Credo sia la partita che ogni ragazzino sogna di giocare, un evento più unico che raro ed un onore. Ci stiamo preparando nel migliore dei modi. Anche Bologna arriva da un periodo un po' difficoltoso, con poche rotazioni nell'ultimo periodo e con una sconfitta contro pronostico a Casale Monferrato, ma rimangono una corazzata della Serie A2, con giocatori come Pietro Aradori, che hanno calcato palcoscenici importanti, e due americani di assoluto livello. Per portarla a casa dovremo dare il 120%”.

Gli arbitri

Direzione di gara affidata al trio Nale, Radaelli, Berlangieri.

Radio e tv

Diretta tv in esclusiva free su RaiSport HD ed in streaming su Rai Play, diretta radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno. Differita tv su TRC Bologna (canale 15 digitale terrestre) martedì 5 marzo.