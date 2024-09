Gallinari, allenamenti a Treviglio vista NBA: "Giocherò ancora in America per il titolo"

Danilo Gallinari si trova in un momento cruciale della sua carriera, in attesa di una nuova opportunità in NBA. Nonostante i 36 anni e un finale di stagione non brillante con i Milwaukee Bucks, il Gallo non ha intenzione di rientrare in Europa, ma punta a giocare un’altra stagione nella Lega americana, possibilmente in una squadra con ambizioni di titolo. Gallinari, la cui ultima uscita ufficiale è stata al Preolimpico di San Juan con la Nazionale, ha recentemente ringraziato il Treviglio Basket Brianza scrivendo su Instagram: "Nuova stagione, nuove sfide. Un ringraziamento a Treviglio Basket Brianza per avermi ospitato per questi allenamenti".

Il giocatore, in un’intervista recente, ha poi confermato la sua determinazione a rimanere in NBA: "C’è ancora tempo per il mercato, può succedere tutto in qualsiasi momento. Ora c’è l’NBA". Dunque niente ritorno in Olimpia Milano, un epilogo atteso da anni, ma che quest’estate non si è mai trasformato in una trattativa reale viste le volontà del giocatore.

Per Danilo Gallinari, addirittura, la prossima stagione potrebbe essere l’ultima da giocatore prima di intraprendere una carriera dirigenziale in una franchigia NBA. Nonostante i rumors sui Miami Heat, Gallinari ha chiarito che non c’è ancora nulla di concreto, ma che il suo obiettivo rimane giocare in una squadra competitiva. La sua esperienza, la capacità di essere un giocatore di squadra e il desiderio di vincere un titolo lo rendono ancora un elemento interessante per molte franchigie. D’altronde, la grande chance, quella con i Boston Celtics, si è arenata per un infortunio patito nelo corso dell’Eurobasket di due anni fa, a conferma della grande professionalità e dedizione del giocatore.

Intanto, l’attesa continua, con il Gallo pronto a cogliere qualsiasi opportunità possa presentarsi per lasciare un segno finale nella sua lunga e brillante carriera NBA. Nessun giocatore italiano può infatti contare una militanza lunga come quella dell’ex Olimpia Milano. Manca solo l’ultimo traguardo, quello che è starto centrato solo da Marco Belinelli, attuale capitano della Virtus Bologna. La conquista di un titolo NBA.