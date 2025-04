Geas Sesto San Giovanni eliminato dai playoff: addio di Jazmon Gwathmey

È finita anzitempo la stagione del Geas Sesto San Giovanni, eliminato al primo turno dei playoff di Serie A1 femminile con un secco 2-0 da Campobasso. È stata una stagione complicata da mille infortuni quella delle sestesi che hanno chiuso al sesto posto la regular season e non sono minimamente riuscite a scalfire il vantaggio delle molisane nella serie dei playoff.

La nota positiva è stato il cammino europeo di un Geas ritornato a giocare le coppe, riuscendo a passare anche il primo girone dell’Eurocup. Ma il doppio impegno ha pesato sul rendimento delle giocatrici a disposizione di coach Cinzia Zanotti.

È stata anche l’ultima stagione di Jazmon Gwathmey, che ha annunciato il suo ritiro dal basket giocato a soli 32 anni dopo 5 stagioni passate al Geas. Nell’ultima sfida al PalaAllende è stata giustamente celebrata essendo una delle giocatrici più di talento passata in rossonero negli ultimi anni: "Avrei voluto anche continuare e sono triste per questo, ma ho dovuto ascoltare il mio fisico. Non ho ancora pensato al domani, devo dire che ho giocato a basket negli ultimi 20 anni della mia vita, 10 da professionista, sarà tutto nuovo per me, un nuovo capitolo da affrontare giorno per giorno. Qui al Geas ho fatto 5 anni davvero speciali, saranno ricordi fantastici".

S.P.