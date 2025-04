Giovanili. L’U19 di Pistoia batte la Virtus e chiude prima

Il canestro di Novori a filo di sirena regala la vittoria sulla Virtus Bologna ed il primo posto in classifica ai biancorossi di coach Eduardo Perrotta che si sono presentati all’appuntamento senza Chiti, Cecconi e Mongelli. Una partita tiratissima come dimostra il risultato finale 59-57 in cui le due squadre sono andate a braccetto per tutto il match. Grande fisicità ed intensità in campo ma anche tanti errori al tiro con i bolognesi che chiudono avanti il primo quarto per poi subire il ritorno veemente di Pistoia nel secondo periodo. I ragazzi di Perrotta al rientro dagli spogliatoi pagano un vistoso calo, solo 7 i punti messi a referto, che consente a Bologna di allungare a più 6. Si è trattato solo di un momento di balck out perché nell’ultimo periodo i biancorossi tornano a macinare la loro pallacanestro rialzando la testa e mettendo di nuovo la partita in discussione. Si va ai secondi finali con Novori, autore di 23 punti e non per niente miglior marcatore del campionato, piazza la zampata vincente scrivendo la parola fine al match. Per il Pistoia Basket Junior non c’era modo migliore per chiudere la stagione regolare che conquistare la vetta della classifica e adesso testa alla finali nazionali che rappresentano il momento importante della stagione.