Nba, Miami e Dallas sfideranno Atlanta e Memphis per un posto nei playoff

Milano, 17 aprile 2025 – Dopo Golden State e Orlando, già qualificate ai playoff Nba, sono Miami e Dallas a sorridere nel Play-In. Entrambe ribaltano il fattore campo: gli Heat sbancano lo United Center di Chicago e si guadagnano la sfida con Atlanta per un posto (da ottava testa di serie) nei playoff, mentre i Mavericks si impongono a Sacramento. Adesso i texani cercheranno di vincere a Memphis per continuare la loro corsa. Stagione finita invece per i Bulls e per i Kings.

Herro trascina gli Heat

Miami si impone 109-90 ai danni di Chicago, che veniva da un finale di regular season da 15 successi nelle ultime 20 uscite. La franchigia della Florida comincia con le marce alte e, trascinata da super Herro (38 punti, di cui 16 nel solo primo quarto), vola già in doppia cifra di vantaggio (+11 al 12'). Ma è soprattutto nella seconda frazione che gli Heat spaccano la partita: parziale di 32-19 e +24 all'intervallo sul 71-47. I Bulls abbozzano una reazione nel terzo periodo, ma a 12 minuti dal termine della sfida devono ancora recuperare 14 punti. Una missione impossibile per questa versione di Chicago, a cui non bastano il contributo offensivo di Giddey, autore di 25 punti, e la doppia doppia da 16 punti e 12 punti. Dall'altra parte, oltre al già citato Herro, si registrano i 20 punti di Wiggins e la doppia doppia da 15 punti e 12 rimbalzi di Adebayo. La truppa di coach Spoelstra andrà a caccia del pass per i playoff nella partita esterna contro Atlanta, appena battuta da Orlando.

Davis e Thompson decisivi per Dallas

Al Golden 1 Center di Sacramento è Dallas a festeggiare. I texani piazzano il colpaccio grazie soprattutto a Davis, che termina il duello con 27 punti e 9 rimbalzi, e Thompson. L'ex Golden State sigla 16 dei suoi 23 punti nel secondo quarto, consentendo ai Mavs di scappare con un clamoroso parziale di 44-19. I Kings, sotto di 23 lunghezze all'intervallo, sono tramortiti. La formazione allenata da coach Kidd nella ripresa controlla la reazione dei padroni di casa, che nel corso del terzo periodo riescono a recuperare solamente 5 punti. Troppo poco per sperare in una rimonta nell'ultima frazione. DeRozan scrive 33 punti, LaVine 20 e Sabonis conclude l'incontro in doppia doppia (11 punti e 13 rimbalzi), ma la stagione di Sacramento finisce qua. Continua invece quella di Dallas, che sul parquet di Memphis (sconfitta da Golden State) avrà l'occasione di completare l'opera e prendersi i playoff.