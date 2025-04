TeamSystem VL Under 19 eliminata dalla Stella Azzurra Roma nella semifinale degli spareggi nazionali

È terminata alla prima semifinale degli spareggi nazionali la stagione della TeamSystem VL under 19, che a Calcinaia (Pisa) ha perso 73-53 con la Stella Azzurra Roma. La formazione capitolina era favorita, essendosi classificata seconda nel proprio girone, contro il sesto posto dei pesaresi, ma la formazione di coach Luminati ha disputato un’ottima partita, cedendo solo alla distanza. Il primo quarto vede i pesaresi soffrire la maggior fisicità romana e andare subito sotto nel punteggio 13-5, ma dopo il timeout si sciolgono trovando maggiormente la via del canestro e chiudendo al 10’ 18-15. Nel secondo quarto la Vuelle aumenta ulteriormente la propria aggressività, conquistando numerosi viaggi in lunetta che la portano in vantaggio sul 20-21; una breve accelerata riporta la Stella sul +7, ma ancora la VL, questa volta trascinata da Cornis, risponde riportandosi a -1, prima che D’Arcangeli con cinque punti in fila sigilli il 40-33 dell’intervallo. Al rientro in campo Pesaro continua a mettere in difficoltà gli avversari a rimbalzo, ma smette di segnare, e la Stella Azzurra scappa nel punteggio possesso dopo possesso (54-37 al 26’), stanziandosi poi su questa distanza che le fornisce sicurezza fino alla sirena finale. Ottima prova per David Cornis, con 19 punti, e per Reginato, con 15.

Under 17. Prima sconfitta nel girone interregionale dopo una gara sporca a Cecina. Pesaro nell’ultimo quarto subisce il parziale degli avversari, che segnano 9 liberi solo negli ultimi minuti, perdendo 69-62. Con le vittorie di Virtus Bologna e Jesi, ora la classifica vede la VL prima con una vittoria in più sulle due inseguitrici. Prossima partita in Baia Flaminia il 23 aprile contro la Virtus Bologna per un derby infuocato. Sempre in under 17 eccellenza sono iniziati i playoff, in formato andata e ritorno, per decretare la squadra vincitrice della Coppa regionale. Classificatesi tutte le partecipanti, ha iniziato con il piede giusto il Bramante, vincente in trasferta a Pontevecchio (Perugia) 57-68, mentre sono state sconfitte nel match di andata sia l’Italservice Loreto che i Proca Gators. Il discorso rimane aperto per il Loreto, sconfitto 48-49 da Montegranaro, pur dovendo fare a meno per squalifica di due tesserati, mentre quasi impossibile il discorso per i Gators rimontare il -29 (47-76).

Under 15 Eccellenza. Vittoria decisiva a Perugia 80-91 per la VL al fine di conquistare il terzo posto, valevole per i pre-spareggi nazionali. La formazione allenata da coach Bertoni scenderà in campo domenica 4 maggio in gara secca contro la Rendimax Apu Udine, terza classificata in Friuli Venezia Giulia. La vincente staccherà il pass per gli spareggi del 11 maggio.

Leonardo Selvatici