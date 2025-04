Goldengas sconfitta a Vasto ma festeggia la salvezza in B Interregionale

La Goldengas perde a Vasto nell’infrasettimanale di giovedì sera ma alla fine festeggia lo stesso. La squadra di coach Petitto è infatti salva matematicamente con una giornata di anticipo. Nonostante il ko in Abruzzo 83-74 dopo un match a lungo in equilibrio (25-17 per i locali al 10’, 39-40 e 61-59 i parziali del secondo e del terzo periodo) e deciso dalle triple di Laffitte nell’ultimo parziale, la Goldengas infatti si è assicurata la partecipazione alla B Interregionale anche per la prossima stagione. I biancorossi sono soli al terzo posto nel girone salvezza, l’ultimo che regala la permanenza in categoria senza passare per i play-out ma non possono essere più raggiunti da chi sta dietro, cioè Teramo e Roseto, che inseguono a 2 punti: con entrambe infatti lo scontro diretto è favorevole sia in caso di arrivo a due sia in caso di arrivo a tre. Obiettivo centrato dunque con una seconda parte di campionato convincente, nella quale Senigallia ha vinto 8 partite perdendone 3, complice un livello delle avversarie, dopo l’incrocio tra i gironi E ed F, decisamente più basso della prima fase, dove i biancorossi avevano chiuso con 9 successi e 13 sconfitte. Ininfluente l’ultima giornata in casa con Palestrina, domenica 27 aprile alle ore 18.

an.pon.