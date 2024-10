I due volti del derby. Brescia record, Varese flop

Un derby delicato, che inevitabilmente lascia molto dietro di sé. La gioia di Brescia dopo una pre-season avara di risultati e un mercato vissuto come un deciso taglio rispetto al passato. L’ansia di Varese, che concede troppo in difesa e inizia a dare la sensazione di non essere all’altezza della categoria. Il derby tra Germani Brescia e Openjobmetis Varese si è chiuso con un pesante 118-94 in favore dei padroni di casa, che hanno segnato un nuovo record di punti nella storia del club. Brescia si gode un esordio stagionale memorabile, con prestazioni di spicco di giocatori come Della Valle (24 punti) e Bilan (25 punti e 12 rimbalzi). Peppe Poeta, al suo debutto come capo allenatore, ha elogiato la squadra: "Tutti hanno dato il loro contributo. Volevamo giocare in post basso e ci siamo riusciti. Sono soddisfatto delle sole 5 palle perse".

La partita ha mostrato una Germani in pieno controllo soprattutto nella seconda metà, con un terzo quarto decisivo da 36-23 che ha scavato il solco tra le due squadre. Nonostante qualche lacuna difensiva, Poeta ha sottolineato la volontà di migliorare: "È dalla prima amichevole che dico che abbiamo tanto da lavorare in difesa, ma questa è una squadra che non ha paura di sudare".

Dall’altra parte, Varese sembra ancora lontana dal trovare equilibrio, soprattutto in fase difensiva. Il coach Herman Mandole non ha nascosto la propria delusione: "Difendendo così non si vince. I 118 punti subiti sono troppi, e non siamo stati capaci di reagire dopo il terzo quarto". La prestazione di Nico Mannion (31 punti) è stata l’unica nota positiva per una Varese che, senza un adeguato gioco di squadra, rischia di rimanere indietro.

Con il prossimo incontro in casa contro Tortona, Mandole dovrà lavorare duramente per evitare una seconda sconfitta che potrebbe già compromettere il cammino della sua squadra.