Il campione di salto in alto Tamberi sul parquet del Celebrity Game. Doppia schiacciata, è Gimbo show all’All Star Game

Gimbo senza limiti. E’ cominciato l’All Star Game Weekend 2024 di Indianapolis con gli eventi d’apertura del Celebrity Game e del Rising Stars Game. Al primo dei due appuntamenti, andato al Lucas Oil Stadium, ha preso parte anche Gianmarco Tamberi (medaglia d’oro olimpica e mondiale), protagonista di due belle schiacciate nel quarto d’apertura. Avrebbe voluto vincere l’Mvp il fenomeno del salto in alto, riconoscimento che invece è andato a Micah Parsons, linebacker dei Dallas Cowboys, che ha messo a referto 37 punti e catturato 16 rimbalzi, trascinando il Team Shannon al successo per 100-91 ai danni del Team Stephen A. Smith, in cui giocava Gimbo, che nonostante la sconfitta si è goduto al meglio – accanto a tantissimi volti noti – questa sua seconda esperienza ad un Celebrity Game dopo quella di due anni fa.