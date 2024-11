Nba, Cleveland vince ancora. Phila crolla, Miami si impone su Dallas all'overtime

Milano, 25 novembre 2024 - Continua la marcia di Cleveland in questa stagione Nba. Diciassettesima vittoria per i Cavaliers, a fronte dell'unica sconfitta rimediata a Boston. Stavolta ad arrendersi è Toronto con il risultato di 122-108. La squadra di coach Atkinson ha tre giocatori oltre i 20 punti: Mitchell e Jerome chiudono a quota 26, mentre Allen ne sigla 23, catturando anche 13 rimbalzi. I Raptors, sotto per tutto il match, ci provano nel finale, ma il tentativo di rimonta viene rimandato al mittente dai padroni di casa con un parziale di 10-1. Ai canadesi, giunti al tredicesimo stop, non basta la doppia doppia di Poeltl, che tira giù ben 19 carambole.

Heat e Clippers sorridono

Serve un tempo supplementare per decidere la sfida fra Miami e Dallas. Si ferma la corsa dei Mavs, che dopo quattro affermazioni consecutive devono alzare bandiera bianca per 123-118. I texani, privi di Doncic, vengono stesi da Butler, autore di 33 punti e della schiacciata che porta la gara all'overtime, dopo un quarto periodo da 12 punti di Irving (27 alla fine per l'ex Brooklyn). Overtime nel quale è fondamentale per gli Heat l'apporto di Burks. Da sottolineare anche le doppie doppie di Adebayo (19 punti e 11 rimbalzi) ed Herro (18 punti e 10 assist). Dall'altra parte, oltre a Irving, non sono sufficienti nemmeno le prestazioni di Washington (21 punti e 10 rimbalzi), Marshall (20 punti) e Lively (14 punti e 13 rimbalzi). Netta vittoria dei Clippers sul campo di Philadelphia, travolta 125-99. La franchigia di Los Angeles mette subito in chiaro le cose nella prima frazione, piazzando un break di 21-9. I Sixers si sciolgono come neve al sole e nel corso dell'incontro vanno sotto anche di 33 lunghezze. Harden e Zubac trascinano i compagni rispettivamente con 23 punti e una doppia doppia da 16 punti e 12 rimbalzi.

Gli altri risultati

Torna al successo Indiana, che batte 115-103 i Washington Wizards. A spingere alla vittoria i Pacers ci pensano Siakam (22 punti) e Haliburton (21 punti e 9 rimbalzi). Infine, ecco l'affermazione di Brooklyn sul parquet di Sacramento. Splendido duello fra Thomas e Fox, che terminano il match con 34 e 31 punti. I Nets vanno anche a +19, poi i Kings recuperano, ma non riescono a piazzare la zampata per completare la rimonta.

