Il mercato. Caccia al rinforzo. Sondaggio Denegri. Smentito Pascolo

I problemi strutturali denunciati da Zare Markovski, al netto dell’esonero, hanno contribuito a far suonare un campanello d’allarme in società. Una magra consolazione ma almeno le parole di Markovski non sono volate nel vento. Il club sta infatti sondando il mercato alla ricerca di possibili correttivi che adesso con l’arrivo del nuovo allenatore saranno più mirati. In prima battuta si era parlato di un esterno (effettuato un sondaggio per Denegri), ma è palese che questa squadra abbia bisogno di un lungo di ruolo, uno capace di catalizzare rimbalzi sia in attacco che in difesa che rappresentano uno dei maggiori problemi della squadra. L’idea iniziale era quella guardare al mercato degli italiani (smentita l’opzione Pascolo, a proposito) ma la scelta è decisamente ristretta e difficoltosa dal momento che lunghi italiani ce ne sono pochi e disposti a venire a Pistoia ancora meno. Diverso è il discorso per quanto riguarda il mercato degli stranieri dove è più facile reperire giocatori, Pistoia ha ancora visti a disposizione, ma dal momento che già ci sono nel roster sette giocatori stranieri aggiungerne un altro sarebbe impensabile per cui si dovrebbe optare per un taglio, anzi due.