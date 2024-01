Il nuovo arrivo è coinciso con l’addio al pivot Filippini. Jesi a Padova con fiducia. Tiberti scalpita per giocare

Con un Giacomo Filippini in meno, ma con un Edoardo Tiberti, che aveva già debuttato nell’ultimo match del 2023 vinto contro Fabriano, a dare solidità e fisicità al roster, la General Contractor Jesi torna oggi sul parquet per l’ultima giornata di andata di serie B Nazionale, affrontando in trasferta la Virtus Padova. Si gioca alle ore 18 al PalaBerta della vicina Montegrotto Terme, agli ordini di Chiarugi di Pontedera (Pi) e Mariotti di Cascina (Pi). Nella giornata di venerdì la società ha ufficializzato l’addio al pivot Giacomo Filippini, che già qualche giorno prima era stato posto fuori squadra: "nel rinnovare al giocatore i ringraziamenti per il cammino percorso assieme Basket Jesi Academy la società augura a Giacomo le migliori soddisfazioni per la carriera professionale", ha scritto il club nel comunicare la rescissione. Filippini lascia Jesi dopo aver disputato in questo torneo 12 partite (a cui vanno aggiunte le 31 dello scorso campionato) con 10.8 punti e 4.5 rimbalzi in 20.3 minuti. La presenza vicino a canestro di un lungo come Tiberti, uno dei migliori di tutta la categoria, è comunque una garanzia per coach Maurizio Ghizzinardi, la cui truppa è chiamata questo pomeriggio a un impegno tutt’altro che agevole in Veneto: la Virtus Padova, con 10 punti, è attualmente quart’ultima e ha bisogno di punti in chiave salvezza, mentre Jesi, sesta a 18, necessita di un successo per rinsaldare il proprio piazzamento play-off. Nel roster padovano allenato dal riconfermato Riccardo De Nicolao, tanta esperienza in elementi con il classe 1986 Michele Ferrari, ala da 14.8 e 6.4 rimbalzi per gara, nel play Michele Antelli (26 anni, 11.3 punti e 4.6 rimbalzi) e nell’ex Fabriano (stagione 2020-21) Andrea Scanzi, 35 anni, fino ad ora 13.8 punti, 4.5 rimbalzi e il 43% nel tiro da tre punti. Andrea Pongetti