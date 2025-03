Il punto. Una classifica tutta da scrivere

Domani alle 20 si giocano altri due recuperi: Forlì-Avellino e Rieti-Rimini. Due sfide di alta classifica che coinvolgono quattro squadre in lotta per i playoff, con l’Unieuro che vuole difendere il suo 6° posto dall’assalto degli irpini, in 10ª posizione e quindi attualmente nei play-in, e la Sebastiani che cercherà di stoppare la rinascita dei romagnoli e prendersi due punti che le consentirebbero il riaggancio a quota 40 sia della Fortitudo che di Cantù.

La scorsa giornata ha visto un altro passo falso di Cividale che perdendo in casa con Torino, segnando fra l’altro la miseria di 54 punti, è uscita per la prima volta dalla zona playoff, scivolando al 9° posto. Bella impresa di Brindisi che, battendo l’Acqua San Bernardo, ha mandato un segnale importante ai naviganti: la squadra di Bucchi, pur attardata in classifica, può essere una mina vagante nella post-season che ha ormai definito le 13 squadre che ne faranno parte.

Impensabile che Orzinuovi, attardata di 8 punti rispetto a Torino, oggi 13ª, possa riuscire a mischiare le carte. L’ipotesi più probabile è che siano il Gruppo Mascio di coach Ciani e la Sella Cento di Carlos Delfino le due ad andare in vacanza il 27 aprile senza passare dai playout. Domenica Cento ha sbancato il parquet di Livorno, prossima avversaria della Vuelle, prendendosi due punti di platino e lasciando la formazione labronica nel calderone a quota 22 che coinvolge Cremona, dove Pesaro salirà il prossimo 6 aprile, e Vigevano, che ha compiuto un blitz inatteso a Milano. Ormai spacciata Piacenza, fanalino a quota 12 che per salvarsi dovrebbe risucchiare Nardò, penultima a 18 punti.

e.f.