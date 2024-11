Italia, Europei a un passo. Pozzecco richiama i big

Passerà da Reggio Emilia, la città del Primo Tricolore, la qualificazione dell’Italbasket ai prossimi Europei che si terranno dal 27 agosto al 14 settembre tra Cipro, Finlandia, Lettonia e Polonia. Stasera alle 20,30 al ‘PalaBigi’ gli Azzurri di coach Pozzecco e capitan Melli affronteranno nuovamente l’Islanda, già superata a Reykjavik venerdì (95-71), ma che proverà a rovinare una festa che la città emiliana attende ormai da 24 anni. Nel febbraio del 2000 infatti si disputò un’amichevole con la Francia, vinta per 69-65 con 20 punti di Myers, ma quei ricordi sono ormai lontani e Melli – reggiano doc e padrone di casa – frequentava ancora le scuole elementari. Oggi invece si farà sul serio: "Da bambini si sogna tanto – ha spiegato il fuoriclasse del Fenerbahce – ma mai avrei pensato di poter giocare nella mia città, in un palasport esaurito, come capitano dell’Italia. È un onore immenso e un grandissimo piacere: qui sono nato e cresciuto e ho imparato ad amare il basket".

Superando ancora l’Islanda, gli Azzurri si qualificherebbero ad Eurobasket con due giornate d’anticipo. Un bel vantaggio e il primo a sapere dell’importanza dell’appuntamento è il ct Pozzecco che non a caso ha ‘irrobustito’ le convocazioni rispetto a venerdì, facendo arrivare Ricci, Flaccadori, Caruso e Sarr, oltre ovviamente a Melli, mentre a riposo resteranno Moretti e Poser. "Non vediamo l’ora di scendere in campo in un PalaBigi sold-out per provare a ripeterci e conquistare una qualificazione matematica – ha spiegato il Poz – avere la scritta ‘Italia’ sul petto è una responsabilità che sento molto forte e posso assicurare che anche i miei giocatori avvertono questa sensazione ogni volta che scendono in campo. Siamo pronti, insieme ai nostri tifosi, a vivere un’altra meravigliosa serata". Oltre ai sopraccitati, confermati Spissu, Bortolani, Tessitori, Rossato, Severini, Alviti, Akele, Basile (Mvp nell’esordio di venerdì con 19 punti) e anche Michele Vitali che da capitano della Unahotels sarà tra i più attesi ed acclamati. Per l’arrivo della Nazionale si è mobilitata un’intera città che ieri mattina ha visto gli azzurri accogliere centinaia di bambini all’allenamento e poi, nel pomeriggio, distribuire gratuitamente vin brulè davanti allo store della Pallacanestro Reggiana durante i festeggiamenti di San Prospero, patrono della città.