Jesi falcidiata da infortuni: "Reagiremo in emergenza"

Roberto Marulli: tendinopatia bilaterale alle ginocchia, assente da più di un mese, ai box almeno per altrettanto. Enzo Cena: lesione del tendine sovraspinoso della spalla destra. Antonio Valentini: ai box per una elongazione del bicipite femorale della gamba destra. Edoardo Di Emidio: ai box per versamento al ginocchio da sovraccarico. Marco Petrucci: ai problemi per la frattura al naso rimediata nel derby con la Ristopro si è aggiunta la complicazione di una lesione della giunzione miotendinea del muscolo bicipite femorale (in forte dubbio la presenza alla trasferta di domenica prossima a Ruvo di Puglia).

Un bollettino di guerra più che un bollettino medico quello emesso ieri dal responsabile della comunicazione della Academy Jesi una lista corposa e … ben assortita (!) al punto da giustificare le legittime preoccupazioni dello staff tecnico leoncello per le settimane a seguire. Adesso, fermo restando che il solo Marulli appare non recuperabile in tempi brevi, resta da capire quali potranno essere i tempi di recupero e le possibilità di vedere in campo gli altri quattro sin dalla trasferta pugliese della prossima domenica.

Sul momento a dir poco ‘anomalo ‘ della squadra – tre sconfitte nelle ultime quattro uscite casalinghe, quattro vittorie nelle ultime cinque trasferte, alla faccia del fattore campo (ma forse si sapeva) coach Ghizzinardi ha solo parole di elogio per la squadra. "Nulla da rimproverare ai ragazzi da settimane siamo in emergenza e siamo stati bravi a mettere fieno in cascina finora. Oggi – cosi il tecnico leoncello dopo la sconfitta con Chiusi - sono venute a mancare l’energia mentale e fisica indispensabili per lottare alla pari con le avversario del girone ma, ripeto, i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano. Purtroppo la situazione infortuni si è ulteriormente complicata veniamo da una settimana di allenamenti a scarto ridotto e così sarà anche la prossima. A Ruvo ci aspetta una partita molto complicata, speriamo di trovare cinque o sei in grado di giocare domenica ma non per questo ci sentiamo battuti in partenza".

Gianni Angelucci