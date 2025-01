La “battaglia“ del Palalido premia una grande Urania. Cantù si arrende nel derby

Una serata da ricordare per l’Urania Milano che, all’Allianz Cloud, ha piegato per 63-57 Cantù in una vera e propria battaglia, fermando così la rincorsa verso il primo posto dei brianzoli. I Wildcats rimangono nelle zone altissime della classifica al quinto posto. La chiave nel 25-9 di break del terzo quarto, con Gentile protagonista a quota 16 punti, mentre Cantù soccombe sotto un 8/36 da 3 davvero troppo povero. Oggi in campo tutte le altre di A2: derby in programma tra Orzinuovi e Cremona, mentre Vigevano attende tra le mura amiche Avellino. San.Pug.