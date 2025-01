La capolista ospita Derthona. Brescia a difesa del primato. Poeta senza Ndour e Burnell

La capolista di Serie A, Pallacanestro Brescia, ospita Derthona Basket in una sfida dal sapore di alta classifica e che sarà anche un’anteprima dei quarti di finale della Frecciarossa Final Eight 2025. Entrambe le squadre arrivano da successi importanti: Brescia ha superato Trento nell’ultimo turno, mentre Tortona ha battuto Scafati in campionato e Peristeri nei play-in di Champions League. Brescia ha vinto 6 degli 8 scontri diretti, con Tortona capace di espugnare il campo bresciano solo nel 2021/22. All’andata, i lombardi si imposero 78-85 con un’ottima prova di Ivanovic e Burnell. Due gli ex: Chris Dowe ha giocato a Tortona nel 2023/24, mentre Andrea Zerini ha vestito la maglia di Brescia dal 2018 al 2020. Peppe Poeta dovrà fare a meno di Ndour, problema alla caviglia per il lungo, e Burnell, volato negli USA per motivi familiari. Il tecnico commenta così: "È stata una settimana complessa tra infortuni e assenze, ma i nostri giovani hanno tenuto alta l’intensità in allenamento. Tortona è una squadra ambiziosa, profonda e di grande esperienza, ma davanti al nostro pubblico vogliamo partire con il piede giusto nel girone di ritorno." Una sfida delicata, in cui Brescia cercherà di consolidare il primato. Soprattutto un’occasione per le seconde linee di farsi notare in una fase della stagione dove Poeta dovrà assolutamente allargare le rotazioni per prevenire altri infortuni. Alessandro Luigi Maggi