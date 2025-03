La Cestistica alza la Coppa. E’ campione Under 19

Cestistica Spezzina 67Basket Pegli 49(18-10, 33-31, 49-37)

CESTISTICA SPEZZINA: Mbaye 18, Micheli, Pini, Murgese 4, Buselli 4, Parisi, Giunti 6, Candelori 15, Ratti 11, Varone 9, Brangi.

BASKET PEGLI: Ghigliotto 11, Rossello 2, Ferraro 2, Calabrese, Busellato 10, Schirripa 2, Aquilano 11, Cartasegna 9, Moya Cordero 2.

Arbitri: Mariani di Genova e Giulia Bagalà di Riccò del Golfo

LA SPEZIA – La Cestistica Spezzinna conquista il titolo regionale Under 19 al termine di una combattuta finale contro Pegli. Determinanti Candelori e Ratti, che hanno letteralmente ’spaccato’ la partita, supportate da Mbaye incontenibile a canestro mentre nella metà campo difensiva, ottima prova di Varone e Murgese. "Una nota di merito per le Under 17 Ambra Giunti e Linda Buselli – sottolinea Coach Alessandro Lerici – che, nei momenti chiave, hanno saputo farsi trovare pronte dimostrando di poter competere ad alto livello". Ora il focus è sugli spareggi per l’accesso alle finali nazionali, primo ostacolo sarà il Derthona. Il roster è composto da 6 giocatrici Under 19 della Cestistica (Giorgia Murgese, Marta Ratti, Nina Candelori, Deborah Varone, Tabara Mbaye e Martina Guzzoni) e grazie, al sodalizio con Basket Academy, sette giocatrici Under 17 Ambra Giunti, Giorgia Micheli, Olga Parisi, Aurora Rescigno, Letizia Pini, Linda Buselli e Giada Brangi. La squadra partecipa, fuori classifica, al campionato di Serie C, dove è attualmente seconda.

Marco Zanotti