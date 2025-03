Struttura a quattro con David, Capecchi, Raso e Baldassarri. In città tutti i soci Usa. Varato il Cda

Il nuovo Cda del Pistoia Basket è stato nominato poco prima della palla a due tra Pistoia e Trieste. Tutto come prima, senza Ron Rowan: presidente è stato eletto Joseph Mark David, vice presidente Massimo Capecchi e consiglieri Dario Baldassarri e Steven Raso. In buona sostanza, nei nomi, è rimasto tutto uguale. Il Cda avrà il compito di guidare la società fino al termine della stagione con la proprietà americana a fare da garante per tutte le incombenze economiche, poi la situazione sarà rivalutata.

In occasione della gara contro Trieste al palazzetto c’erano anche tutti i soci americani, compresi Mark Czachowski, Greg McDonald e Rick Perna (advisor del presidente David) insieme al figlio, oltre ad altri due persone provenienti dagli States. Non è stata una grande serata visto l’esito della partita e adesso ci sarà da capire se i soci torneranno subito in America oppure rimarranno ancora qualche giorno a Pistoia per dettare una sorta di programma da qui fino a fine campionato. Ma la linea sembra già tracciata: arrivare in fondo alla stagione, vada come vada. E poi si faranno tutte le valutazioni del caso.