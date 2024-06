La collaborazione. Pistoia e Gonzaga. La sinergia continua

L’Estra Pistoia e Gonzaga University continuano ad andare a braccetto. Sei studenti di Gonzaga che frequentano il MASAA – Master’s in Sports & Athletic Administration, sono arrivati in Italia per conoscere da vicino quella che è la realtà di una società di basket professionistico italiano. In questi giorni stanno svolgendo delle lezioni nell’ambito del corso "Italian Sport and Culture", tenuto dal professor Marco Bracci, sociologo e docente della Gonzaga University in Florence, utili ad inquadrare come è nato, si è sviluppato e si è via via evoluto il mondo dello sport in Italia, ponendo l’accento anche su quelle che sono le differenze con la realtà americana per quanto concerne anche tutto quello che è l’extra-campo. Allo stesso tempo gli studenti hanno partecipato anche ad incontri con alcuni componenti del club biancorosso, che hanno illustrato loro gli aspetti più rilevanti della ’vita’ della società, dalla gestione economica alla comunicazione passando per il settore giovanile.

Gli studenti rimarranno in città fino alla prossima settimana per conoscere ancora meglio tutte le sfaccettature del mondo Pistoia Basket. Una sinergia, quella tra il Pistoia Basket e Gonzaga University, rafforzata dalla presenza del team maschile e femminile, unitamente alla squadra del DLF Udine ed appartenente al Pistoia Basket Project e quali uniche squadre italiane, allo Spokane Hoopfest 2024 il più grande torneo outdoor al mondo di basket 3vs3 che si svolge nella città sede della stessa Gonzaga University. Questi coloro che scenderanno in campo con la maglia Pistoia Basket Junior: il team maschile è composto da Federico Stoch, Luca Santi ed Edoardo Grieco (accompagnati da Cristiano Biagini); il team femminile vede protagoniste Sofia Fattorini, Giulia Beconcini e Ludovica Cappellini (accompagnate da Giulia Bonelli).

M.I.