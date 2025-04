Olimpia Milano sfida Pistoia al Forum: obiettivo scudetto e vittoria numero 500 per Messina

Sfida con l’ultima della classe in un inedito lunch match al Forum, che vedrà l’Olimpia Milano impegnata con Pistoia alle 13. La delusione per l’ennesima eliminazione europea permane, ma il clima festoso e conciliante (anche in modo inatteso) che i biancorossi hanno trovato al Forum nell’ultima gara di Coppa certamente ha aiutato a voltare pagina. Da oggi c’è da pensare al bersaglio grosso in Italia, si chiama scudetto, sarebbe il quarto consecutivo per entrare nella storia (per ritrovare una serie così a Milano bisognerebbe tornare indietro di quasi 70 anni dal 1957 al 1960). è tutt’altro che scontato perché quest’anno la concorrenza si è ingrossata e l’Armani al momento si trova solo al 5° posto. È vero che nei playoff si riparte quasi da zero, ma avere il fattore campo darebbe comunque una mano.

Cinque giornate al termine in cui Milano avrà un calendario agevole, diventando praticamente arbitro della salvezza: sfiderà infatti oggi Pistoia, venerdì 18 Cremona e poi all’ultima di campionato Scafati. La sfida chiave sarà quella del 4 maggio a Trapani con l’attuale capolista. Al momento l’Olimpia ha quattro punti da recuperare proprio sui siciliani, su Bologna e Brescia, due su Trento. Una rimonta non facile, ma non impossibile, almeno per cercare di entrare nelle prime quattro.

Al Forum la squadra di coach Messina proverà ad avere un approccio significativo, come ha avuto nell’ultima gara contro Vitoria (tra l’altro Mirotic MVP del 34° turno, 40 di valutazione è il suo record carriera). I toscani si trovano all’ultimo posto e hanno perso anche Maurice Kemp, Milano non dovrà tentennare, spingere sull’acceleratore e ritrovare due punti che mancano dal 23 marzo. Per l’allenatore milanese sarebbe la vittoria numero 500 in carriera, ad una sola di distanza dalla leggenda biancorossa Rubini e da Pancotto (davanti ci sono solo Recalcati e Zorzi, uno dei suoi maestri). Tra i padroni di casa non recupera nessuno degli infortunati, Pistoia invece inserisce l’ungherese Vincent Valerio-Bodon, ala del 2001 appena uscito dalla squadra di sviluppo di Portland in G-League.