La ’fame’ di Gallinari: "NBA, voglio continuare. Ma non sarà facile"

Danilo Gallinari ha ancora fame e cercherà di giocare la sua 17esima stagione nell’olimpo del basket. "Solo 80 giocatori nella storia della Nba sono stati capaci di avere una carriera di 17 o più anni. Mi fa onore e mi rende orgoglioso poterci provare", ha detto 36enne lombardo a Sky. Ora svincolato, ha esordito in Nba nel 2008, con la sesta chiamata assoluta al draft da parte dei New York Knicks e da allora ha inanellato 16 stagioni consecutive, anche se due perse per due gravi infortuni alle ginocchia e vorrebbe provare a giocarne un’altra. "È difficile però, in Nba la durata media di una carriera non arriva a 5 anni. C’è un ricambio molto veloce. Bisogna essere bravi e bisogna sapersi comportare, capire qual è il proprio ruolo, che a volte vuol dire anche accettare ruoli che non piacciono. Io sono contento della mia carriera, ma ora spero proprio di organizzarmi in qualche modo per la mia stagione numero 17". Con qualche anticipazione: "Di sicuro non allenerò come Federico (il fratello più piccolo, nello staff tecnico dei Detroit Pistons) ma le opzioni non mancano: le valuterò".