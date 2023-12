La prima edizione. Nba Cup,. LeBron trionfa con i Lakers

La prima Nba Cup della storia va ai Los Angeles Lakers che battono gli Indiana Pacers 123-109 vincendo con merito una partita controllata dal primo all’ultimo minuto. Anthony Davis domina in entrambe le metà campo chiudendo con 41 punti e 20 rimbalzi, ma il premio di Mvp del torneo va a LeBron James (nella foto), trascinante a quasi 39 anni. I Lakers piegano definitivamente la resistenza dei Pacers con un parziale di 13-0 nel quarto periodo. Gialloviola che non hanno mai perso sulla strada verso la Nba Cup (7 vittorie e zero sconfitte), mettendo la museruola al miglior attacco della lega tenendolo ben sotto la sua media stagionale. Ai Pacers non basta la doppia doppia da 20 punti e 11 assist di Tyrese Haliburton e altri cinque giocatori in doppia cifra.