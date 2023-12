La Vuelle vuole fare la sorpresa a Pistoia. Una neo promossa da battere per ripartire

Ha una striscia aperta di quattro vittorie e ha vinto sei delle ultime sette partite la prossima avversaria della Vuelle. Dopo essere partita con un poker di sconfitte quello che sta facendo Pistoia ha dell’incredibile, anche perché è neo-promossa e i suoi italiani, tutti confermati, se li è portati dietro dalla serie A2. Quello che sta facendo la differenza e che ha portato l’Estra al settimo posto in classifica, davanti all’Armani Milano con un budget infinitamente più basso, è il duo delle meraviglie Moore-Willis, play e guardia americani entrambi 25enni, che occupano rispettivamente il primo e il terzo posto nella classifica dei migliori marcatori della serie A rispettivamente con 19 e 18,5 punti di media a partita. In questo modo la squadra di coach Brienza è riuscita a sopportare l’assenza di Varnado - assente ormai da quattro giornate - che era stato il trascinatore della scalata verso la serie superiore, e di Hawkins che domenica salterà la seconda gara per una brutta distorsione alla caviglia.

La scorsa settimana, però, a Pistoia è arrivato un rinforzo: nella trasferta contro Tortona ha fatto il suo esordio Gerry Blakes, 30 anni, guardia di 1.93, messo sotto contratto dalla società toscana con un contratto di due mesi. "Per quelli che sono i nostri parametri si tratta sicuramente di un esborso importante – ha dichiarato il diesse Marco Sambugaro –. Dopo l’infortunio di Varnado avevamo l’esigenza di trovare un giocatore che fosse pronto subito: non c’erano elementi disponibili in quel momento che avessero le caratteristiche cercate e allora abbiamo individuato Blakes, che è più una guardia rispetto al ruolo di Varnado e, allo stesso tempo, pensando di perdere un po’ di fisicità ma aumentando la qualità fra gli esterni. Inoltre un vantaggio non da poco è la conoscenza col coach che ha permesso di accelerare ulteriormente l’inserimento in squadra e nello spogliatoio".

Il nuovo acquisto americano arriva a Pistoia dopo i primi mesi della stagione giocati in Francia, allo Cholet: "La presenza di coach Brienza mi ha permesso di avere un inserimento più facile in questa realtà, visto che abbiamo vissuto assieme un anno a Cantù – ricorda Blakes –. Mi ha fatto piacere aver iniziato subito bene e speriamo di continuare così. Sulla mia partita di Tortona, è stata principalmente una questione di apprendimento: visto che la squadra gioca bene, ho cercato di capire come inserirmi e come potevo aiutarli per rendere ancora al meglio. Le mie caratteristiche? Metto fisicità quando sono in campo e, ormai all’ottavo anno in Europa, l’esperienza me la sono fatta e posso portare questi fattori al resto della squadra. Sono anche una persona molto positiva e, per questo, cerco di trasmetterla all’ambiente. A livello di gruppo quando piombi in situazioni del genere hai la stessa sensazione di quando arrivi ad una festa per ultimo ed è già iniziata e quindi ti ambienti al ritmo senza stravolgere nulla. Ci saranno dei momenti in cui sarò sicuramente più utile ed altri dove dovrò essere più tranquillo, sempre col massimo coinvolgimento. Con coach Brienza c’è un bel rapporto di fiducia e sapeva di poterne riporre in me". Una formazione, Pistoia, che non sa solo segnare ma ha anche la settima miglior difesa della serie A con 81 punti subìti contro gli 87,5 di media della Carpegna Prosciutto.

Elisabetta Ferri