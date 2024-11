L’Armani torna in forze. Milano, Gillespie in arrivo. A Cremona c’è Shields

C’era un solo modo per concludere la settimana europea senza pensare che quasi tutto fosse perduto, quello di espugnare Belgrado e dimostrare di poter ancora dire la propria in Eurolega. Non era una questione tanto di classifica, visto che siamo solo alla decima giornata su trentaquattro turni, ma perdere ancora contro una formazione sul fondo della classifica e non riuscire a sbloccare la casellina dei successi in trasferta, avrebbe iniziato a suonare come un tarlo nella testa. Aver vinto alla Beogradska Arena con 21.000 tifosi serbi decisamente rumorosi, al di là del livello dell’avversario, invece ridà all’Armani un po’ di autostima.

Non è per forza tutto nero, anche se di occasioni i biancorossi ne hanno già sprecate tante. Coach Messina vuole vedere il bicchiere mezzo pieno: "Come squadra sappiamo che avremo alti e bassi, con tanti rookie per questa competizione, ma se stiamo insieme e continuiamo a lavorare sono convinto che arriveremo anche ad essere più continui".

Intanto, sotto canestro, il problema principale è quello dell’assenza di Josh Nebo che dovrà stare fuori ancora almeno un mese per l’infortunio al braccio che si è procurato nel derby di Eurolega contro la Virtus Bologna. Per questo, al di là del rendimento di David McCormack e del rientro, subito positivo, di Ousmane Diop, l’Olimpia si sta muovendo sul mercato perché il periodo inizia ad essere lungo e denso di impegni tra Italia ed Europa. Il nome caldo è quello di Freddie Gillespie, pivot americano già visto in Eurolega nelle passate due stagioni con il Bayern Monaco e la Stella Rossa (62 gare in totale) e che quest’anno è impegnato nel campionato australiano con i New Zealand Breakers (6.9 punti e 5.3 rimbalzi in 18.9 minuti di media). Nulla a che vedere con l’impatto di Josh Nebo, ma certamente un giocatore in più di rotazione e con un minimo di esperienza nella competizione per non arrivare con il fiato corto nei finali, spremendo troppo dalla coppia Mirotic-LeDay (tra l’altro ancora decisiva a Belgrado con 32 punti insieme).

Domani, invece, tornerà a disposizione per qualche minuto nel derby di Cremona Shavon Shields, al rientro dell’infortunio che lo tiene fuori da circa tre settimane. Una ripartenza per dare ancor meglio il suo contributo nella gara di giovedì in Eurolega contro il Maccabi Tel Aviv, attualmente sotto di un gradino in classifica rispetto ai milanesi, con una vittoria in meno.