L’avversaria: Brindisi. Occhio a Byron Allen, la guardia "arrabbiata»

Brindisi-Pesaro è una sfida che ha fatto parte della massima serie negli ultimi dodici anni, ed entrambe dopo la retrocessione nella scorsa stagione si aspettavano un inizio diverso. Solo che la Valtur, come la Carpegna Prosciutto, ha incontrato non poche problematiche nelle prime dodici partite disputate, complici anche i tanti infortuni, ed attualmente occupa la penultima posizione della classifica con 8 punti.

La formazione pugliese è allenata da coach Piero Bucchi, tornato quest’estate sulla panchina brindisina dopo la prima esperienza di successo tra il 2011 e il 2016. iniziata proprio dopo la retrocessione nell’allora LegaDue dell’Enel Brindisi. Playmaker titolare è Andrea Calzavara, classe 2001 proveniente da un’ottima stagione sempre in A2 con Casale Monferrato chiusa a 12 punti e 4 assist a partita, aiutato in cabina di regia dall’uscita dalla panchina di Tommaso Laquintana, giocatore di esperienza con alle spalle le ultime nove stagioni trascorse in serie A. Lo spot di guardia titolare è occupato dallo statunitense Byron Allen, su cui il presidente Marino ha speso parole importanti in settimana, dettosi sicuro della grande partita che farà Allen contro Pesaro dopo la prestazione da 5 punti in 25 minuti con 2/12 al tiro e cinque palle perse nell’ultima uscita. Il ruolo di ala era occupato nei piani della società dal duo De Vico-Ogden, entrambi però infortunati, De Vico per un edema osseo da sovraccarico sul ginocchio destro e Ogden fermo da più di un mese a causa della frattura del secondo metatarso del piede sinistro.

Ecco che allora vengono schierati Tommaso Fantoma e Ivan Almeida, con il primo che visto incrementare il minutaggio in maniera consistente nelle ultime due uscite e ha risposto presente con 11.5 punti segnati con un ottimo totale di 10/14 dal campo, mentre il secondo è stato preso il 22 ottobre per una durata di due mesi e sta viaggiando a 14.5 punti e 4.7 rimbalzi. Sotto canestro è rientrato lunedì scorso contro Piacenza Giovanni Vildera, a lungo accostato alla VL in estate, che si dividerà il pitturato con il centrone di 213cm italo-camerunense Kevin Ndzie.

Leonardo Selvatici