L’avversaria. Libertas punta sulla classe dei veterani: Banks e l’ex Filloy

Quarto turno infrasettimanale per la Carpegna Prosciutto, il secondo consecutivo, chiamata mai come questa sera a battere un colpo in un vero e proprio scontro diretto, seppur siamo solo a metà novembre, contro un’avversaria di pari classifica. L’avversaria di questa sera è la Libertas Livorno, promossa lo scorso anno dalla B Nazionale ed attualmente in penultima posizione con gli stessi punti della VL e della Valtur Brindisi, anch’esse new entry in A2 ma provenienti dalla massima serie.

Nelle ultime cinque disputate la Libertas Livorno condivide lo stesso record dei pesaresi, una vinta e quattro sconfitte, l’ultima in maniera molto netta 84-68 ad Avellino. I toscani sono allenati da coach Marco Andreazza, 50enne con un breve passato da calciatore prima di innamorarsi della pallacanestro tanto da diventarne allenatore, che siede su questa panchina dal 2021. Il backcourt titolare è stato affidato interamente ad un duo americano, Quinton Hooker come playmaker e Adrian Banks come guardia; il primo proviene da una stagione a Strasburgo in Pro A chiusa a 9.4 punti di media conditi con 3.1 assist, e in Italia sta viaggiando a 13.9 punti a gara con 4.4 assist e 6.6 rimbalzi nonostante i 183 cm di altezza.

Banks è invece ben più conosciuto, sceso di categoria quest’anno dopo un anno in Israele, nonostante i 38 anni mette a segno 14.7 punti con un massimo stagionale di 27. Il duo è supportato dalle uscite dalla panchina del fanese Andrea Bargnesi, che tira con un buon 41% dalla lunga distanza, e da Ariel Filloy, altro volto esperto, passato da Pesaro nella stagione 20-21. Salendo di centimetri occuperebbe il ruolo di ala piccola Luca Tozzi, classe 1999 autore l’anno scorso in B1 di un’ottima stagione da 9.5 punti e 7.9 rimbalzi, che però quest’anno non sta trovando ritmo e spazio (2 punti a gara in appena 10 minuti di utilizzo), ed è stato fuori nelle ultime due uscite a causa di un problema alla schiena. A sostituirlo nello starting five è stato il 2004 Gregorio Allinei in coppia con Nazzareno Italiano, ala di 198 cm l’anno scorso a Rieti. In uscita dalla panchina si aggiunge al parco di esterni Francesco Fratto, giocatore più interno rispetto alla compagnia, come testimoniato dal suo 23% dalla lunga distanza.

Sotto canestro lo spot di titolare è affidato all’esperto Tommaso Fantoni, centro 39enne che ancora dice ampiamente la sua, con 9.4 punti e quasi 6 rimbalzi tirando 38/50 dal campo (76%). In uscita dalla panchina a farlo rifiatare c’è il ben più giovane ventiduenne Doris Buca, promettente centro di 216 cm, eletto lo scorso anno "giocatore rivelazione" alla Coppa Italia di serie B.

Leonardo Selvatici