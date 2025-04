Serie A, il punto della situazione. Estra di nuovo a lavoro. David torna negli States

L’Estra Pistoia è di nuovo al lavoro per preparare la partita di domenica contro Sassari (PalaCarrara ore 17.30). Ieri i giocatori hanno sostenuto una seduta di allenamento pomeridiana prettamente atletica e con sessione di tiro, da oggi fino a sabato gli allenamenti si terranno la mattina dalle 10 alle 12.30 e saranno tutti a porte aperte. Un ritorno in palestra non facile dopo la sconfitta contro Trieste (nonché considerando le pesanti vittorie di alcune rivali, ultima delle quali Napoli contro Milano) che ha ridotto al lumicino le speranze di salvezza: diciamo che adesso c’è bisogno di un autentico miracolo per riuscire a mantenere la categoria ma come ha detto Lorenzo Saccaggi a fine partita "Dobbiamo onorare la maglia indipendentemente da tutto".

Intanto il presidente Joseph David ha fatto ritorno negli Stati Uniti per questioni professionali improrogabili oltre a due eventi che lo hanno riguardato in prima persona come la nascita del proprio nipote e, purtroppo, la scomparsa della cara madre avvenuta nei giorni scorsi. Il club ha espresso vicinanza a Joseph David per il lutto che lo ha colpito e felicitazioni per il nuovo arrivo in famiglia. "Il presidente farà di tutto per essere di nuovo a Pistoia in occasione dell’ultimo match casalingo della stagione contro Cremona", fa sapere il club biancorosso.

MI