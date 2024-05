Le Altre. Bologna nel "panico». Segafredo lascia

Choc nell’ambiente del basket bolognese: Segafredo lascia la pallacanestro. La notizia è stata diramata ieri mattina con un comunicato stampa dove si annuncia che a fine stagione non verrà rinnovata la sponsorizzazione, in scadenza il 30 di giugno. La decisione era nell’aria già da tempo, da quando Zanetti aveva ceduto il 40% delle quote del club virtussino, ma certo che l’annuncio nel bel mezzo dei playoff potrebbe essere un boomerang per la squadra o forse, chissà, rappresentare una motivazione in più. Intanto, Varese ha già scelto il nuovo coach: dopo la separazione da Tom Bialaszewski, l’ad Luis Scola ha deciso di affidare la squadra al connazionale argentino Herman Mandole.

e. f.