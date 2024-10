Le dichiarazioni. Da Calabria a Della Rosa: "Decisioni interne»

Dopo tutto quanto era successo nelle ultime due settimane e dopo le dichiarazioni pre partita di Dante Calabria che di fatto aveva messo la parola fine alla questione, ci saremmo aspettati di vedere il tecnico biancorosso pronto fin dal primo minuto a guidare la squadra, a spronare i giocatori, a chiamare gli schemi. E invece nel primo tempo Calabria se n’è stato a sedere in panchina lasciando a Tommaso Della Rosa il compito di dirigere le operazioni. Nel secondo tempo Calabria è ritornato al suo posto ma vederlo con le mani in tasca ad ascoltare le direttive di Della Rosa durante i time out lascia molto da pensare. "Sono decisioni – svicola Calabria a fine partita - che prendiamo di comune accordo con tutto lo staff". Sulla partita il tecnico biancorosso ha una sua idea di come sono andate le cose. "E’ stata una partita molto fisica e moto dura – afferma Calabria – e noi abbiamo alternato cose fatte bene ad altre meno bene, ci sono stati tanti alti e bassi e la differenza è stato quando siamo riusciti a contenere il loro gioco in transizione e quando invece non lo abbiamo fatto". In effetti Pistoia ha avuto tanti up and down, troppi per poter pensare di portare a casa una vittoria soprattutto in trasferta. Il problema è che quando i biancorossi hanno avuto i loro momenti di down sono andati veramente in buca profonda senza sapere cosa fare, dove andare, e smarrendo improvvisamente tutte le loro, poche, certezze. La sensazione è che dopo due mesi ci sia ancora tanto lavoro da fare sia in attacco che in difesa dove al momento i meccanismi stentano a viaggiare in modo liscio ma soprattutto c’è un’identità di squadra da plasmare, un gruppo che in certi momenti della partita sia capace di soffrire e di lottare insieme e, cosa fondamentale, eliminare questi alti e bassi. "Questo è il basket – conclude –: succede. Di fronte ci sono sempre due squadre che vogliono vincere e noi per riuscirci dobbiamo lavorare sugli aspetti che ancora non vanno, stabilire in allenamento ciò che dobbiamo fare esattamente".