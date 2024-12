Le pagelle dei biancorossi. Christon velenoso, Kemp solido, Rowan assente

CHRISTON 7: una prova maiuscola di fronte ai suoi vecchi tifosi. Gioca con continuità ed esplode nel terzo quarto quando Pistoia svolta il match.

FORREST 7,5: prestazione monstre per il folletto di Pompano Beach che si carica la squadra sulle spalle e solo per un soffio non la trascina alla vittoria: 27 punti, 7 assist e 35 di valutazione. Ora serve continuità...

ROWAN 4,5: di fatto non pervenuto. Non si vede in attacco e in difesa continua a palesare limiti enormi. Nel momento migliore di Pistoia è in panchina e lì rimane (e qui sta la notizia) fino alla fine della partita.

KEMP 7: chiude con una doppia-doppia da 15 punti e 10 rimbalzi unita a tanta sostanza e quantità. Un giocatore di cui Pistoia non può fare a meno.

SILINS 5: una partita decisamente in ombra sia in difesa dove soffre i lunghi di Brescia che in fase offensiva non riesce ad incidere come sempre.

PASCHALL 5: serata decisamente no per l’ex Golden State che non riesce mai ad entrare in partita fino in fondo andando troppo a sprazzi.

SACCAGGI 6,5: la sua difesa su Della Valle è da manuale del basket, nell’ultimo quarto lo toglie dal campo e Brescia va in buca profonda. Ottimo anche in cabina di regia dove fa girare con ordine la squadra.

DELLA ROSA SV: il capitano sta in campo solo 4 minuti, stavolta la scena è toccata all’amico ’Sacca’.

ANUMBA 6: Tiene il campo come può, non sfigurando.

COACH DELLA ROSA 6,5: affrontare Brescia non è facile per nessuno ma Pistoia, nonostante un’altra settimana da far tremare i polsi, è riuscita a rendergli la vista difficile ed a sfiorare la vittoria. La squadra nel terzo e quarto periodo ha trovato fiducia e consapevolezza grazie ad una difesa che ha fatto la differenza. Nel finale qualche errore di troppo ed il talento degli avversari sono stati fatali ma non c’è dubbio che qualcosa di positivo si sia visto. Tommaso ha dimostrato che il futuro è tutto dalla sua parte.

M.I.