Le pagelle dei biancorossi: pioggia di bocciature. Gli italiani ci provano. Paschall spreca la chance

CHRISTON 4: si capisce subito che c’è qualcosa che non va, gioca senza mordente, sembra abbattuto, rassegnato. Non entra mai in partita, spara a vuoto, un altro giocatore rispetto alla gara contro Varese.

SACCAGGI 5: parte in quintetto, gioca 5’, segna la tripla che sblocca Pistoia, commette 3 falli che lo costringono in panchina. Qualche altro minuto lo avrebbe potuto giocare...

ROWAN 4: non ne azzecca una, in difesa ha lo stesso atteggiamento di chi si è perso nel bosco e non ritrova la strada, in attacco il canestro diventa una chimera (4/15). Però gioca 35 minuti...

SILINS 4,5: prova a fare qualcosa ma i risultati non lo premiano, al solito soffre i lunghi avversari sotto canestro e questa volta la mano dal perimetro non è calda come in altre occasioni.

COOKE 5,5: è tra i pochi a combinare qualcosa, segna 6 punti, tira giù 11 rimbalzi per cui fa esattamente ciò per cui è stato preso. Ma a questa Estra serve anche altro.

FORREST 5,5: la difesa non è il suo forte ed ormai lo si è capito ma almeno in attacco ci prova e alla fine è quello che ha il maggiore feeling con il canestro.

PASCHALL 4: palesemente fuori condizione sia fisica che mentale. Gioca perché Kemp è indisponibile dopo aver passato le ultime gare in tribuna e questo non lo ha aiutato. Chance sprecata.

DELLA ROSA 6: al capitano non si può dire niente, come al solito tanta intensità, voglia di non mollare, canestri importanti e il desiderio di provare a trascinare la squadra.

BENETTI 6: si rivede in campo dopo tanto tempo e questa è già una buona notizia e nei suoi 16’ segna 5 punti e cattura 4 rimbalzi, in una serata storta della squadra non è male.

BOGLIO SV: entra quando ormai la partita è finita.

OKORN 5: è vero lui è allenatore e lui deve assumersi le responsabilità ma non può entrare nella mente dei giocatori o cambiare faccia ad una squadra che squadra non è.

