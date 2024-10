Le pagelle dei pistoiesi. Silins spacca la partita, Childs pasticcia

CHRISTON 6: una sufficienza stiracchiata, più d’incoraggiamento che per quanto visto in campo che è ancora poco per quello che può e deve dare alla squadra. Lo salvano i 5 assist.

FORREST 6,5: ha questo suo modo di giocare in maniera anarchica però riesce ad essere comunque utile alla causa. Deve trovare maggiore ordine.

ROWAN 8: è l’Mvp della serata. In attacco niente da dire, segna con continuità e con ottime percentuali soprattutto da due punti e mette il sigillo al match. In difesa deve sicuramente migliorare, ma intanto silenzia le critiche.

CHILDS 5: tira giù 8 rimbalzi che non sono pochi ma gli errori che commette sono molti di più. In attacco sbaglia canestri già fatti e la scelta nel finale di partita ha rischiato di essere sanguinosa.

BRAJKOVIC 6,5: tanta solidità sotto canestro (10 rimbalzi) in attacco non osa più di tanto e dovrebbe invece provarci maggiormente, ma lo fa comunque con precisione. In crescita sicuramente.

SILINS 7,5: gioca un secondo quarto in maniera sontuosa, immarcabile per gli avversari poi si pianta per riapparire nell’ultimo periodo ma la sua rimane comunque una prova decisamente di livello.

DELLA ROSA 5: Calabria non gli perdona nemmeno un errore e alla fine sta in campo solo per 6 minuti.

SACCAGGI 5: gli tocca la stessa sorte del suo amico-compagno: solo 4’ per lui.

ANUMBA 5,5: prende due rimbalzi e serve un assist nei 7 minuti in cui vede il campo.

CALABRIA 6: alla fine ciò che conta è vincere e così è stato ma sicuramente il coach biancorosso ha molto su cui lavorare e soprattutto su cui farsi sentire perché la squadra deve imparare a capire che certi errori non si possono commettere. Pistoia ha avuto il merito di non mollare nel suo momento più difficile e questo è un grosso merito ma adesso c’è bisogno di crescere a livello di gioco perché non sempre la fortuna può aiutare.

M.I.