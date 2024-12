Le pagelle. Silins è fenomenale. Christon un leader. Smith, prima horror

Christon 7: un leader, un giocatore fondamentale. Fa girare la squadra a dovere e quando serve se la carica sulle spalle. La tripla che regala il secondo overtime a Pistoia è tutta talento.

Forrest 7: si accende e qualche volta si spegne durante tutto il match ma sono più i momenti in cui la sua luce brilla come quando porta Pistoia al primo supplementare e quando segna punti pesanti.

Rowan 5: la difesa continua ad essere una chimera, in attacco spara a vuoto soprattutto dalla lunga distanza e nei supplementari commette una serie di errori che gridano vendetta. Si salva a rimbalzo.

Paschall 6,5: quando il gioco si fa duro lui risponde presente. Tiene in piedi Pistoia nel suo momento più difficile e magari se fosse stato più cercato dai compagni nel supplementare chissà come sarebbe andata a finire.

Silins 7,5: devastante. Una doppia doppia da 26 punti e 18 rimbalzi fanno di Silins un autentico mattatore. Ma non basta...

Della Rosa 6: il capitano ci mette tanta garra, segna una tripla fondamentale, difende e lotta come un leone.

Smith 4,5: la sua prima in maglia biancorossa non è di quelle con il botto, anzi. Si mette in luce per i falli commessi per il resto fa poco o nulla.

Benetti e Saccaggi SV: in campo solo pochi minuti.

Markovski 5,5: la squadra lotta fino alla fine e fa di tutto per portare via la vittoria ma alla fine è costretta ad alzare bandiera bianca. In tutta sincerità alcune scelte sono un po’ difficile da comprendere: troppo in campo Rowan nonostante le difficoltà, poco cercato Paschall nel suo miglior momento.

M.I.