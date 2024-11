Le pagelle. Venti minuti nelle gambe e poi Udine ‘spegne’ Ahmad

King 6,5. Una partita a ‘singhiozzo’ la sua perché è partito bene mettendo subito a segno anche due bombe. Tutto questo nella prima parte della gara. Poi nella ripresa è andato calando, sbagliando anche cose facili. Comunque sembra in crescita rispetto alle ultime gare. Chiude con 5 su 7 da sotto, 2 su 5 dalla distanza. Ha 4 su 5 nei liberi e porta a casa anche 10 rimbalzi. Ha 3 palle perse.

Ahmad 7. E’ il giocatore cardine della squadra, anche se resta un solista e poco propenso a passare la palla ai compagni. Il problema è che nella seconda parte del match, Udine lo isola e lo raddoppia e quindi limita tutto il suo potenziale offensivo. Solo tre liberi nel terzo quarto, quello decisivo, che è costato il match ad una Vuelle avanti di 15. Chiude con un numero da Harlem ma è ormai troppo tardi. Ha 3 su 5 da sotto e 4 su 11 da fuori. Mette dentro poi 11 liberi su 12.

Parrillo 5. Meno incisivo rispetto ad altre gare anche se più che altro il suo lavoro è di quelli sporchi, in difesa. In attacco non si è fatto sentire. Termina il match con 0 su 1 dalla distanza.

Lombardi 5,5. Lotta sotto i tabelloni ma la tecnica individuale non lo aiuta negli spazi piccoli. Ancora una volta il tiro dall’arco non lo premia (0 su 2) e da sotto chiude con con 1 su 2. Ha 5 rimbalzi.

Zanotti 4. Un giocatore che non sembra nemmeno un lontano parente di quello che hanno conosciuto i tifosi. Anche poco in campo. Ha un rimbalzo in 5 minuti e non ha tentato nessun tiro. Nel terzo quarto pasticci grossi sotto il canestro in fase difensiva: ha aiutato Udine a risalire dal meno 15.

Bucarelli 5. Un po’ più dinamico e tonico rispetto ad altre gare, ma parte abbastanza bene per poi combinare pasticci con tiracci nella seconda parte della gara. Chiude la partita con 1 su 3 da sotto e 1 su 3 da fuori. Ha giocato anche da play.

Imbrò 5. La fotocopia di Bucarelli, perché parte abbastanza bene ed è anche tonico in difesa ma con il passare dei minuti diventa una Ferrari con le gomme sgonfie. Anche per lui tiracci azzardati quando il match contava. Chiude con 2 su 6 da sotto e 1 su 8 da fuori.

De Laurentis 6,5. Fa legna, tiene il centro dell’area ed è anche l’unico in grado di giocare pivot. Chiude con 2 su 2 da sotto e 1 su 1 da fuori. Ha 6 buoni rimbalzi.

Maretto 5. Entra in quintetto ma non riesce mai ad entrare nell’agone del match. Sta in campo 12 minuti, ma nella ripresa Leka non lo sfrutta più. Una gara anonima la sua e senza particolari spunti degni di nota. Chiude con 0 su 1 da sotto e 0 su 1 da fuori. Ha 2 palle perse.

m.g.