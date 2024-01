Le ragazze di Piccionne oggi alle 18.30 al Palascherma. Basket Girls rinizia dal Matelica per l’ultimo derby di serie A2

Il Basket Girls Ancona inizia il suo nuovo ciclo con la prima partita dell’anno e un nuovo acquisto. Le doriche nella partita di debutto del neo coach Luca Piccionne affrontano oggi alle ore 18.30 al PalaScherma il Matelica nell’unico derby di serie A2 nel girone B, ultima di andata. Match difficile: Matelica è terza con 18 punti, Ancona, reduce da una serie di sconfitte e dalla perdita di tre giocatrici (Ambanelli, Bona e Maroglio) è nona con 8 ma nelle ultime ore ha annunciato l’arrivo di una nuova giocatrice che dovrà colmare almeno in parte le partenze delle settimane precedenti: si tratta della lunga georgiana Keso Barbakadze, 20 anni, pivot di 185 centimetri proveniente dalla Stella Azzurra Roma militante nel girone A. Barbakadze è in possesso di formazione italiana e dunque può giocare da italiana ma ha avuto una importante carriera con le giovanili della nazionale della Georgia: nel 2019 ha chiuso al secondo posto gli Europei under 16 con 19 punti e 21 rimbalzi di media, numeri impressionanti. "Dopo quattro anni a Roma per la prima volta mi sposto in un’altra città e lo faccio con grande entusiasmo – spiega il nuovo pivot – Sono curiosa di conoscere Ancona e le nuove compagne: sono certa che questa sarà per me una bella esperienza e non vedo l’ora di giocare con la maglia anconetana addosso". Alla Stella Azzurra stava segnando 4.9 punti con 6.5 rimbalzi nella stagione in corso: contro Matelica può subito essere utilizzata. Arbitrano Barbieri di Roma e Faro di Tivoli (Rm): ingresso libero.

Andrea Pongetti