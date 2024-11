L’Estra ospita la capolista. Esame duro con Trento

E’ difficile riordinare le idee e pensare da dove partire. Sono talmente tante le cose da dire e le domande da fare che c’è l’imbarazzo della scelta e mentre stiamo cercando di trovare il bandolo della matassa ci pensa Zare Markovski a risolvere la questione. "Oggi parliamo della partita, avremo modo di parlare di tutto il resto". Pensandoci bene è la cosa migliore, c’è una gara da affrontare, contro la capolista, la squadra fino ad ora imbattuta per cui è meglio concentrarsi su questo. Tanto, come ha dice il coach, ci sarà tempo per affrontare gli altri argomenti. E, allora, parliamo del match, di come si presenta Pistoia e come affrontare Trento.

"Abbiamo iniziato la settimana – prosegue il tecnico biancorosso – analizzando la partita contro Sassari dove c’è mancato poco per poterla girare a nostro favore, ci siamo concentrati sul sistemare ciò che non è andato sia in difesa che in attacco ma anche sul passo in avanti che è stato fatto piccolo o grande che sia stato. L’infortunio a Benetti, che non sarà della partita, ha condizionato il lavoro durante la settimana ma come ho detto i progressi ci sono stati". In questo momento, del resto, non si può che andare avanti con una politica di piccoli passi, l’importante è farne sempre uno in avanti e mai uno indietro. Oggi (ore 17) al PalaCarrara arriva Trento, squadra che meritatamente sta raccogliendo i frutti del lavoro svolto in questi anni con un inizio di stagione splendido . "La classifica di Trento ed il modo di giocare dicono molto – afferma Markovski – Una squadra che prosegue la sua costruzione iniziata già lo scorso anno e c’è solo da fargli i complimenti. Sarà un piacere giocare contro di loro e provare, magari, a rendergli la vita difficile".

Come detto il tecnico biancorosso non tocca per ora l’argomento Brajkovic che comunque sarà regolarmente in campo. L’ultimo atto prima dei saluti. Sempre in tema partita, Pistoia si troverà di fronte la migliore difesa del campionato, uno dei cinque migliori attacchi del campionato e la migliore come percentuali dal tiro dalla lunga distanza. In apparenza una squadra senza difetti, senza crepe in cui poter penetrare. I biancorossi però dovranno trovare una breccia in cui entrare per provare a vincere la partita. "Questo vale per qualsiasi squadra – spiega Markovski – nel senso che analizziamo sempre i punti di forza degli avversari e lavoriamo sui nostri per trovare i punti dove poter trovare dei vantaggi. Loro hanno grande talento nel tiro da fuori ed un’ottima collaborazione in difesa e noi dovremo essere pronti ad adattarci a questo tipo di gioco". Gli occhi di Markovski brillano quando gli viene chiesto quali sono le sue sensazioni per la sua prima volta al PalaCarrara. "Sarà una grande emozione – conclude – come ho detto ho grande rispetto per quel muro di tifosi e per l’affetto che il pubblico ha per questa città e per questa squadra".

Maurizio Innocenti