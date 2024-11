L’Estra Pistoia si butta via a Sassari. Prima amara per coach Markovski

BANCO DI SARDEGNA SS

77

ESTRA PISTOIA

75

SASSARI Bibbins 13, Halilovic, Fobbs 16, Tambone 3, Veronesi 3, Bendzius 28, Sokolowski 6, Renfro 2, Piredda ne, Trucchetti Vincini ne. All. Markovic

PISTOIA Benetti 2, Christon 18, Della Rosa, Anumba 1, Childs 7, Rowan 24, Saccaggi, Silins 13, Brajkovic 2, Boglio Cemmi ne. All. Markovski

ARBITRI Paternicò, Borgo, Dionisi

NOTE Parziali: 15-21; 29-37; 61-55. tiri da due Sassari 16/41, Pistoia 18/47. Tiri da tre Ss 9/30, Pt 8/15. Tiri liberi Ss 18/20, Pt 15/21.

SASSARI

Una partita sfuggita ad una manciata di secondi dalla sirena dopo che Pistoia era stata sopra per trenta minuti. Peccato perché ai punti l’Estra avrebbe meritato di tornare a casa con il bottino pieno, ma alcuni errori di troppo nei momenti decisivi della partita hanno fatto pendere la bilancia dalla parte di Sassari che ha trovato un Bendzius in versione superman. Pistoia gioca e pure bene e questa è già la prima notizia. Finalmente si vede in campo una squadra con delle idee chiare, con schemi di gioco e giocatori che si muovono secondo un senso logico. L’Estra impiega 4’ a prendere in mano il comando delle azioni grazie ad un attacco ragionato ed una difesa che, seppur non impeccabile, riesce a tenere botta. Se Pistoia gioca di squadra, Sassari si affida alle invenzioni dei singoli, ma non basta. Sono i biancorossi che danno la prima spallata al match andando sul più 12 a metà del secondo quarto (21-33) grazie ad un difesa salita di livello e un attacco che trova buone soluzioni. La Dinamo è in difficoltà ma resta a galla grazie a qualche giocata personale.

Al rientro dagli spogliatoi Sassari ha un altro piglio e non poteva essere altrimenti. La Dinamo prova a limare lo svantaggio, l’Estra regge fino a metà del quarto quando i biancorossi sopra di 9 punti (41-50) accusano un black out impressionante. Sassari alza l’asticella dell’intensità sia in difesa che in attacco ma Pistoia spegne la luce e subisce un parziale di 20-5 che consentono ai padroni di casa di chiudere sopra (61-55). Nell’ultimo periodo le due squadre vanno a braccetto fino alla fine con Sassari che la spunta a filo di sirena con Bibbins che sfrutta al meglio il viaggio dalla lunetta mettendo il sigillo sulla partita. Pistoia può recriminare per una serie di errori di troppo soprattutto al rimbalzo e qualche ingenuità difensiva e nella gestione di alcune azioni che hanno finito per indirizzare il match.

Maurizio Innocenti