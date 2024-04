L’Estra sogna i playoff con il fattore PalaCarrara

L’Estra Pistoia, dopo la trasferta amara di Pesaro torna al PalaCarrara per farsi coccolare dal caldo abbraccio dei suoi tifosi. I biancorossi hanno bisogno di ritrovare l’affetto della sua gente pronta a suonare la carica ed aiutare la squadra nei momenti di difficoltà. I ragazzi della Baraonda erano presenti anche a Pesaro e hanno fatto come sempre un grandissimo tifo spronando la squadra a non mollare ed accompagnandola nella rimonta, ma purtroppo non è servito a tornare a Pistoia con i due punti. La sfida di domenica contro Brindisi (ore 20) è di fondamentale importanza per continuare a sognare un posto nei play off e la spinta del PalaCarrara dovrà essere massima perché a tre partite dalla fine del campionato l’Estra non può sbagliare. A Pistoia serve assolutamente una vittoria e sperare che i risultati delle dirette concorrenti portino buone notizie, si giocano le sfide tra Bologna e Reggio Emilia, Napoli e Trento, Tortona e Pesaro. Di contro per Brindisi si tratta di una partita da ultima spiaggia visto che in caso di sconfitta la squadra di coach Dragan Sakota sarebbe praticamente retrocessa.

Una partita importante ha bisogno di uno scenario importante e il PalaCarrara è chiamato a rispondere con un ’tutto esaurito’ obbligato, sia per l’importanza della posta in palio sia per il campionato straordinario della squadra. La prevendita è iniziata ieri con i tagliandi acquistabili sul sito www.etes.it. La vendita al botteghino, che è sempre situato all’ingresso del palasport lato curva Pistoia, osserverà gli orari canonici: sabato 20 aprile dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18, domenica 21 aprile dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 fino all’inizio della partita. La società ricorda, inoltre, che da ieri i biglietti si potranno acquistare anche in tutti gli uffici e le delegazioni dell’Automobile Club d’Italia della provincia di Pistoia. Dopo pochissimi minuti dall’apertura della prevendita la curva Pistoia è andata sold-out: è lecito attendersi che accada lo stesso anche per gli altri settori, se la piazza biancorossa vuole davvero i playoff.

Maurizio Innocenti