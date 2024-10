Basket A2: Libertas ko solo nel finale con Cantù. Finisce 80-83 la sfida del PalaMacchia

Livorno, 20 ottobre 2024 – Una partita di grande cuore, ma non basta. La Libertas Livorno perde in casa 80-83 contro l’Acqua San Bernardo Cantù. Una sfida di prestigio contro una piazza storica con cui negli anni Ottanta le battaglie sportive sono state tante.

Una serata comunque speciale per la Livorno libertassina che però esce dal palazzo con l’amaro in bocca ma consapevole delle potenzialità del team. Una prova di generosità del collettivo di Andreazza. Con un Banks ancora stoico (quaranta minuti in campo e venti punti). Involuzione da tre per Hooker dopo l’ottima prova contro Cremona.

Il finale non è avaro di emozioni. Italiano (18 punti finali) trova la tripla dell’80-81 a venti secondi dalla fine, quando gli amaranto erano spalle al muro 77-81. C’è timeout per Cantù e al rientro Possamai trova i due punti che, a cinque secondi dalla fine, danno la vittoria. Gara in sostanziale equlibrio per tutti i quaranta minuti, poi appunto nel finale, nonostante la tripla di Italiano, Cantù mostra grande freddezza e si porta a casa i due punti.

Una partita comunque di livello per la Libertas, che ha dimostrato di potersela giocare anche con formazioni di grande caratura.

Il tabellino

Libertas Livorno 1947 - Acqua S.Bernardo Cantù 80-83 (24-25, 20-27, 19-11, 17-20)

Libertas Livorno 1947: Adrian Banks 20 (6/9, 1/5), Nazzareno Italiano 18 (4/6, 3/6), Tommaso Fantoni 12 (5/6, 0/0), Quinton Hooker 10 (5/10, 0/3), Gregorio Allinei 8 (1/2, 2/4), Ariel Filloy 6 (0/0, 2/4), Francesco Fratto 6 (3/4, 0/1), Luca Tozzi 0 (0/0, 0/0), Dorin Buca 0 (0/0, 0/0), Andrea Bargnesi 0 (0/1, 0/0). Tiri liberi: 8 / 11 - Rimbalzi: 38 7 + 31 (Quinton Hooker 9) - Assist: 19 (Adrian Banks, Quinton Hooker 5).

Acqua S.Bernardo Cantù: Fabio Valentini 14 (0/3, 4/5), Andrea De nicolao 13 (4/4, 0/2), Grant Basile 12 (4/8, 0/2), Luca Possamai 11 (5/7, 0/0), Tyrus Mcgee 11 (1/5, 2/2), Riccardo Moraschini 11 (4/8, 0/6), Christian Burns 11 (2/3, 2/4), Joonas Riismaa 0 (0/2, 0/3), Matteo Piccoli 0 (0/0, 0/3), Andrea Beltrami 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 19 / 24 - Rimbalzi: 35 12 + 23 (Christian Burns 8) - Assist: 13 (Andrea De nicolao 6).