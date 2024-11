Libertas a tutto gas: prestazione super e vittoria nello scontro diretto con Pesaro

Livorno, 13 novembre 2024 – La miglior Libertas Livorno della stagione stravince lo scontro diretto contro la VL Pesaro per 104-76. Una prestazione eccellente degli uomini di coach Marco Andreazza che partono forte e si portano in doppia cifra di vantaggio dopo cinque minuti e da lì non si voltano più indietro. Troppo intensa la difesa e troppo preciso l’attacco degli amaranto per la squadra di coach Spiro Leka, apparsa molto in difficoltà e con un’intensità troppo bassa per una società storica e che fino a sei mesi fa lottava per salvarsi in Serie A.

I marchigiani reagiscono solo nell’ultimo quarto grazie a cinque triple in pochi minuti, troppo poco per impensierire una Libertas capace di toccare anche il +32 a metà gara. Una prestazione perfetta in attacco dei padroni di casa che esaltano il PalaMacchia superando quota 100 per la prima volta in stagione, tirando complessivamente col 58.7% dal campo e col 55.5% da tre (15/27). Partita insensata di Adrian Banks che chiude con 49 di valutazione, figlia di 28 punti tirando col 71.4% dal campo, 9 rimbalzi e 9 assist.

Molto bene anche gli altri due tenori Filloy e Hooker, autori rispettivamente di 17 e 13 punti. Tra i giocatori di Pesaro bene solo Lombardi con 22 punti e sei triple a segno sulle 8 tentate. Una serata da sogno per i tifosi amaranto, che con questa squadra sognano di viverne altre in questa stagione.

LIBERTAS LIVORNO 1947 - CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO 104-76, IL TABELLINO

Libertas Livorno 1947: Adrian Banks 28 (5/7, 5/7), Ariel Filloy 17 (1/1, 5/7), Quinton Hooker 13 (4/7, 1/4), Dorin Buca 9 (4/4, 0/0), Nazzareno Italiano 8 (0/3, 1/3), Tommaso Fantoni 8 (4/6, 0/0), Andrea Bargnesi 8 (0/2, 2/3), Gregorio Allinei 7 (2/4, 1/1), Francesco Fratto 6 (2/3, 0/1), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0), Jacopo Baroni 0 (0/0, 0/0), Filippo Spinelli 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 15 / 17 - Rimbalzi: 36 8 + 28 (Adrian Banks 9) - Assist: 24 (Adrian Banks 9)

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro: Eric Lombardi 22 (2/4, 6/8), Quirino De laurentiis 13 (3/4, 1/1), V.j. King 12 (4/7, 0/2), Matteo Imbro' 12 (0/1, 4/6), Lorenzo Bucarelli 7 (2/5, 1/3), Octavio Maretto 3 (0/1, 1/4), Salvatore Parrillo 3 (0/0, 1/3), Khalil Ahmad 2 (1/4, 0/3), Simone Zanotti 2 (1/1, 0/3), Pietro Reginato 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 8 / 15 - Rimbalzi: 29 10 + 19 (Eric Lombardi, V.j. King 7) - Assist: 13 (Matteo Imbro', Salvatore Parrillo 4)

Parziali: (26-13, 34-15, 15-21, 29-27)

Daniele Mazzi