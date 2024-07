L’indiscrezione di ‘The Race’: Lewis da sempre appassionato delle due ruote. "Hamilton pronto a rilevare il Team Gresini»

Non bastava lo scacchiere piloti che ha infuocato il mercato 2025 della MotoGp. Macchè. E così il dopo Assen ha finito per accendere i riflettori su una ’bomba’ destinata a scuotere il paddock.

Secondo quanto riportato dalla testata britannica The Race, Lewis Hamilton sarebbe in trattative con Nadia Padovani per l’acquisto del Team Gresini.

Vero o falso? E sopratutto perché la stampa inglese ha deciso di accendere i riflettori su una (eventuale) trattativa destinata a fare il giro del mondo in un attimo? Di certo c’è che Lewis Hamilton ha una grande passione per le moto e ha un’immensa collezione di motociclette. In passato aveva un accordo con MV Agusta, per parteccipare alla produzione di moto a tiratura limitatissima. Ma la mossa di Hamilton potrebbe essere da legarsi al fatto che Liberty proprietaria della F1 ha appena acquistato anche il Motomondiale.

Stando a quanto scritto nell’articolo a firma Simon Patterson, "un membro della cerchia ristretta di Hamilton sarebbe stato presente ad Assen, mentre il pilota Mercedes tramite i suoi rappresentanti esplorava la fattibilità commerciale di prendere il controllo della squadra in un momento chiave nella storia della MotoGP".