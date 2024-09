L’intervista al coach. Calabria felice: "Prestazione dura e intensa»

Dante Calabria non ha l’espressione di chi si è tolto un peso sullo stomaco che era lì che da agosto, ma piuttosto di chi ha vinto un bella partita ed ha tutta l’intenzione di godersi il successo. "Sono contento per la squadra – dice Calabria – abbiamo giocato duro e con intensità. Era importante vincere questa partita e ringrazio i tifosi perché avere questo sesto uomo ci aiuterà molto durante la stagione. Si percepiva un’energia da non credere, è stato bellissimo". Pistoia ha spiazzato tutti giocando una partita con un grande controllo del ritmo e utilizzando a piene mani il tiro dalla lunga distanza. Caratteristiche che non sembravano essere nelle corde della squadra che sembrava più votata ad un gioco prevalentemente dentro il pitturato. "Nel primo tempo effettivamente abbiamo tirato molto bene – dice – l’unica nota dolente sono stati i 20 rimbalzi in più presi da Napoli. Durante la settimana ci siamo allenati bene e abbiamo raccolto i frutti, abbiamo commesso degli errori ma il mostro motto è: giocare duro, con intensità e divertendoci. Alla fine abbiamo giocato bene sia in difesa che in attacco dove dobbiamo necessariamente migliorare sono i rimbalzi, questo è un dato da cambiare". Calabria alla vigilia avevo puntato molto sull’importanza di controllare il ritmo, di giocare secondo i binari più congeniali a Pistoia evitando di lasciare a Napoli l’iniziativa. La squadra lo ha accontentato perché una delle chiavi della partita che ha regalato il successo ai biancorossi è stato proprio aver avuto il controllo del ritmo, un fattore che ha messo in crisi Napoli che non ha saputo trovare le giuste contromisure. "E’ vero – afferma il tecnico – abbiamo controllato benissimo la velocità del gioco anche se in un paio di occasioni lo abbiamo fatto anche troppo perdendo dei palloni per infrazione di 8 secondi. Sono soddisfatto di questo e di come siamo riusciti ad alternare soluzioni da fuori e da dentro l’area. Abbiamo realizzato 19 assist più di quanti ne abbiamo fatti in tutta la preseason".

Maurizio Innocenti