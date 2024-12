L’Olimpia vuole la “manita“. Al Forum esame di francese. Messina si affida a Mirotic

Un’Olimpia in tripla cifra nei tempi regolamentari finora, in Eurolega, non c’era mai stata. Quel 101 raggiunto mercoledì con la Stella Rossa, Milano lo ha toccato solo un’altra volta, ma con l’ausilio del supplementare nella maldestra trasferta di Berlino. Sinistri ricordi, ma fondamentali, perchè i chiarimenti e la gestione del post-partita sembrano aver generato successivamente proprio una faccia diversa. 4 vittorie di fila, una squadra che diverte e che si diverte. Così l’Armani ha costruito la sua scalata che, con 6 vittorie nelle ultime 7 partite, l’ha portata adesso nel gruppone dei play-in con Efes, Barcelona, Zalgiris.

Una bella vittoria che ha messo in mostra le “punte“ di questo periodo come Mirotic, Mannion e LeDay, ma anche tutta l’esperienza di Fabien Causeur, autore di un’incredibile 6/6 da 3 (che, tra l’altro ha permesso all’EA7 di diventare la miglior squadra nel tiro da 3 di tutta la competizione al momento). Durante l’estate erano molti i dubbi sull’arrivo di un 37enne che aveva già vinto tutto a Madrid e si avviava a fine carriera, invece coach Messina ne delinea l’importanza sin dal principio: "Sta giocando con un entusiasmo ed un’energia incredibili per un giocatore che ha vinto tutto. Sono impressionato. È un esempio per tutti, da seguire come la squadra ha dimostrato di fare".

Oggi alle 20.45 arriva un nuova verifica, ostica, come tutte le gare europee, contro l’Asvel Villeurbanne che ha appena battuto il Real Madrid tra le mura amiche ed ha vinto 3 delle ultime 4 gare. I francesi, però, inseguono a due successi di distanza dunque per Milano si pone davanti un’altra occasione ghiotta per far bottino, a maggior ragione perchè si giocherà ancora all’Unipol Forum. Nello staff tecnico degli avversari anche un pizzico di tricolore con il vice della Nazionale Edoardo Casalone. In campo invece per Milano ancora assenti Nebo, Bolmaro e Tonut, mentre per l’Asvel saranno assenti Kahudi e Jackson. "Abbiamo un’altra partita molto difficile - dice ancora Messina - contro una squadra in forma che ha battuto il Real Madrid, ha grande atletismo e guardie con potenziale offensivo come Maledon (mercoledì MVP di Eurolega con 23 punti e 7 assist) e De Colo. Servirà recuperare tutte le energie".

Intanto in vista della sfida “tricolore“ di domenica 8 contro Bologna ci sono da segnalare le dimissioni di coach Luca Banchi, nella gara del Forum potrà esordire il nuovo allenatore Dusko Ivanovic.