Lotta salvezza. Cremona cerca una nuova impresa con la Reyer. Varese-Treviso, Mandole: "Difesa e transizioni»

Impegni casalinghi per Cremona e Varese. Gli uomini di Brotto, dopo il clamoroso successo di Trento, ospitano Venezia alle ore 16,30. "La posizione in classifica non rispecchia assolutamente il loro valore. Penso che questo sia figlio degli infortuni che hanno avuto, adesso che hanno recuperato il play si vede che i risultati stanno arrivando", le parole del tecnico. Varese, invece, alle 18,15 affronta Treviso, che si gioca le poche speranze residuali di Coppa Italia. "Penso che se non saremo bravi in difesa, così come nelle transizioni offensive, avremo parecchi problemi; se invece riusciremo ad esprimere al meglio il nostro gioco, allora avremo qualche possibilità in più", commenta Mandole.A.L.M.