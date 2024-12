L’Unahotels asfalta Scafati e aggancia l’Armani Milano al quinto posto

Reggio Emilia, 1 dicembre 2024 – Dopo match ostici e complessi, ma spesso vincenti, l’Unahotels si beve in scioltezza il brodino Scafati, disponendo dall’inizio alla fine degli avversari e conquistando una vittoria piuttosto agevole che vale, però, un importante quinto posto in classifica, in coabitazione con l’Armani Milano.

Primattori di serata, in un match che di fatto si è giocato solo nei primi due tempi, Winston e Gombauld, autore di una prova gagliarda dove ha giganteggiato sotto i tabelloni insieme al solito Momo Faye. Al PalaBigi si è visto anche il nuovo arrivato, l’ex asso Nba Kenneth Faried, accolto dai tifosi della Pallacanestro Reggiana con una vera e propria ovazione. Si renderà utile alla causa già da mercoledì sera, nel fondamentale match di Fiba Champions League che la truppa di Priftis giocherà a Vilnius, in Lituania, contro il Rytas.

L’inizio della gara è già di marca Unahotels, che viaggia ad alti ritmi e sospinta dalla difesa e dal collettivo opera già un primo allungo nei primi 5’: 13-6. Per poi chiudere avanti 26-18 il primo quarto. Nel successivo Reggio chiude i giochi, grazie a Winston che trascina la truppa con importanti canestri e pregevoli assist. Vitali e compagni allungano minuto dopo minuto e all’intervallo lungo si presentano con ben 20 venti lunghezze di vantaggio.

Al ritorno sul parquet l’inerzia resta saldamente nelle mani della Unahotels, che arriva anche a toccare le 30 lunghezze di margine (62-32) all’8’. Gli ospiti hanno una breve, quanto velleitaria, reazione nel finale di tempo, ma è un fuoco di paglia. Gli ultimi 10’ sono pura accademia e fieno da mettere in cascina per le statistiche personali.

Il tabellino

Unahotels-Scafati 90-57

UNAHOTELS: Barford 13, Gallo 3,Winston 20, Faye 4, Gombauld 14, Smith 9, Uglietti 4, Fainke, Vitali 5, Grant 4, Chillo 2,Cheatham 12. All.: Priftis.

SCAFATI: Gray 10, Zanelli 10, Sorokas 9, Miaschi, Pinkins 13, Cinciarini 4, Stewart, Akin 3, Mcrae 8. N.e.:Ulaneo, Sangiovanni, e Pezzella. All.: Nicola

Arbitri: Beniamino Manuel Attard, Edoardo Gonella, Marco Attard

Parziali: 26-18, 46-26, 66-44

Note: spettatori: 3607; tiri da 3: Unahotels 9/21, Givova 2/22; tiri liberi: Reggio Emilia 9/12, Scafati 17/21.